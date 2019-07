Oliveru dodijeljeno posthumno priznanje: Multi-platinum award za vrhunska diskografska dostignuća

U Veloj Luci sinoć je održan koncert "Trag u beskraju" u čast Olivera Dragojevića koji je preminuo prije godinu dana.

Hrvatska diskografska udruga (HDU) ovim mu je povodom dodijelila Multi-platinum award za vrhunska diskografska dostignuća, posthumno priznanje u čast Oliveru koji svojim cjelokupnim glazbenim ostvarajem predstavlja jednu od, nesumnjivo, ikona domaće diskografije.

Njegov se diskografski uspjeh, naravno, ne bilježi samo u prodaji, kao niti činjenici da postoji 50-ak izdanih albuma s njegovim imenom i prezimenom. Zamislite takvu veličanstvenu produkciju, a da je svaki djelić ovakvog opusa izvanredan u svakom aspektu ove umjetnosti i glazbenog stvaralaštva. Zatim zamislite kolika je bila snaga njegovih pjesama kada se Hrvatska iz svih svojih dijelova – Dalmacije, Središnje Hrvatske, Slavonije, Istre i Primorja – poistovjećivala u jednome čovjeku i stvorila jedinstvo kakvo se odrazilo nakon njegove smrti. To je bio Oliver, njegove smo pjesme svi slušali, slušamo ih i slušat ćemo još dugo“, izjavio je Želimir Babogredac, predsjednik Hrvatske diskografske udruge i direktor Croatia Recordsa, diskografske kuće u kojoj je Oliver proveo najveći dio svoje glazbene karijere.

Oliver Dragojević bio je prije svega vrsni interpretator, čije su pjesme pamćene po karakteru koji ga je odražavao, iskrenoj i vjerodostojnoj ljubavi kojom ih je izvodio i jednostavne pojave kojom nikada sebe nije želio stavljati u prvi plan. Upravo zbog takvog skromnog karaktera, on možda nikada za to ne bi niti mario, ali njegovo je stvaralaštvo rezultiralo uspjehom u diskografiji kakav mnogi glazbenici kod nas nisu niti približno ostvarili.

Svoje istoimeno izdanje Oliver iz 1987. prodao je u otprilike 400 tisuća primjeraka. To, međutim, nije bio prvi i jedini diskografski uspjeh. Prema službenim podacima Hrvatske diskografske udruge na teritoriju RH, od 1975. do 2018. godine objavljeno je više od 50 albuma u izvedbi Olivera Dragojevića – studijskih izdanja, kompilacija i live izvedbi na nosaču zvuka. Na albumima su zabilježeni i njegovi veliki koncertni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu, a čitav je diskografski opus obogaćen i jednim posthumnim izdanjem (Do kraja vrimena, Aquarius Records), kompilacijom objavljenom na njegov rođendan u prosincu 2018.

U posljednjim godinama života i glazbenog stvaralaštva, Oliver je surađivao s diskografskom kućom Aquarius Records:

„Suradnja Aquarius Recordsa s Oliverom započela je još 2004. godine. Najmanje što mogu pritom reći jest da je on bio jedna ugodna i izuzetno jednostavna osoba. S njime je posao funkcionirao na način da sve što je jednom bilo dogovoreno, vrijedilo je zauvijek. Bio je jednostavan, a istovremeno, Oliver je znao što hoće i toga se pridržavao, jednostavno je odgovarao s da ili ne. Bio je pravi užitak raditi s njim i za njega“, izjavio je Boris Horvat, direktor diskografske kuće Aquarius Records i član Upravnog odbora Hrvatske diskografske udruge.

Već za života je izgradio reputaciju u krugu svojih kolega i prijatelja glazbenika, ali i glazbenih novinara i kritičara. Bio je cijenjen na teritoriju Hrvatske, regije, svijeta – o tome svjedoče i koncerti poput onih u pariškoj Olympiji, njujorškom Carnegie Hallu, Royal Albert Hallu u Londonu i Operi u Sydneyju. Bogata diskografija koja je ostala iza Olivera predstavlja golemu baštinu upisanu u hrvatsku kulturu.

Široki opus njegovih vrhunskih diskografskih dostignuća čini tek dio svega što je javnost pojmila pod njegovim imenom i prezimenom. Upečatljiva osobnost bila je poseban dio njegove pojave, a opisao ju je i Gibonni, njegov vjerni prijatelj koji je također sudjelovao na sinoćnjem koncertu.

„Oliver se znao veseliti tuđem veselju. Samo bi te uhvatio za rame i rekao: 'Vidim te di guštaš!' Ako netko misli kako je to banalno, nek' se sjeti koliko ljudi može nabrojati da se raduju tuđoj sreći, ne po bontonu, nego onako čista srca? Volio sam ga tako jednostavnog, istog i u rasprodanoj Areni i na zidiću u šlapama… U protekloj godini mi se često dešavalo da uhvatim mobitel pa pomislim 'e ovo mu moram reć!', onda se saberem i vratim telefon u jaketu.. Fali mi kao prijatelj, kao saveznik, kao duša s kojom nisi slab kad si iskren, jer te sluša i jer te čuje dok te sluša…“, izjavio je ovom prigodom Zlatan Stipišić - Gibonni.

Multi-platinum award za vrhunska diskografska dostignuća na koncertu je preuzela Vesna Dragojević, Oliverova supruga.

„Nagrada dodijeljena baš na godišnjicu njegove smrti i baš u njegovoj Veloj Luci. Ponosni smo na sve njegove uspjehe i nagrade, pa tako i na ovu. Još jednom hvala u ime cijele obitelji“, izjavio je ovom prigodom Oliverov sin, Dino Dragojević.