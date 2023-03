Održana spektakularna dodjela nagrada: Ovo su svi dobitnici Večernjakove ruže 2022.

Večeras je u punom sjaju održana Večernjakova ruža 2022., a dodjela je tradicionalno održana u zagrebačkom HNK-u. Brojni voditelji, glazbenici i novinari ovoga su petka prisustvovali ovoj dodjeli najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj, a nagrade su se dijelile u osam kategorija.

U kategoriji Radijske emisije godine nagradu je osvojila emisija Purgeraj Radija Sljeme, a svima okupljenima zahvalila se Tanja Baran, autorica emisije. Purgeraj (Radio Sljeme) već nekoliko sezona utorkom u 15.30 sati u ovoj emisiji na popularan i zabavan način tematizira se zagrebački kulturni identitet, Zagreb u prošlosti i sadašnjosti, domicilno stanovništvo i dotepenci, aktualizira se zagrebačka kajkavština i glazba posvećena Zagrebu, a autorica je ove rado slušane emisije Tanja Baran.

U kategoriji 'Novo lice godine' Ružu je osvojila Lucija Judnić, mlada reporterka HRT-a. Lucija Judnić reporterka je HRT-a koja je dio ekipe informativnog programa, a dosad se već dokazala u brojnim zanimljivim prilozima i javljanjima uživo. Pokazala je da se može nositi i s najvećim izazovima, ali i da su spoj mladosti i iskustva dobitna kombinacija, a iako se uglavnom bavi ozbiljnim temama, krajem prošle godine gledatelji su zapazili njezine priloge u kojima se javljala s navijačkih punktova na kojima su navijači bodrili vatrene.

Nadalje, Digitalnu ružu osvojila je bilingualna teen serija JoomBoosa 'Outsiders'. Inače, radi se o JoomBoosovoj teen seriji s više od 4,5 milijuna pregleda na YouTubeu, jedan od najgledanijih digitalnih sadržaja u regiji koji je ostvario i veliki uspjeh na globalnom tržištu.

Za Radijsku osobu godine čitatelji Večernjeg lista odabrali su pak Marija Lipovšeka Battifiacu. Mario Lipovšek Battifiaca je profesionalac, emotivac, zabavljač, miljenik je publike i najpoznatije lice i glas Radio Istre od prvog dana. Mario Lipovšek Battifiaca uvijek je rado slušan voditelj, spretan u dijalogu sa sugovornicima, snalažljiv, domišljat, poseban. Njegove su šihte u eteru garancija smijeha i dobre zabave te često nenadanih situacija koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ruža za TV emisiju godine pripala je pak ekipi Dnevniku Nove TV. Radi se o neupitnom lideru i informativnoj emisiji koja uživa najveće povjerenje kod gledatelja već trinaest godina. Iz dana u dan vrhunski tim reportera, urednika i voditelja sve teme pokriva objektivno i nepristrano, a prošlu godinu dobili su i novi vrhunski studio te je došlo i do promjena termina s 19:15 na 19:00 sati.

U šestoj kategoriji, Ruži za Glumačko ostvarenje godine nagrada je pripala Goranu Markoviću, dok je nagrada za TV osobu godine pripala Mojmiri Pastorčić, voditeljici RTL Direkta. Goran Marković – Film "Sigurno mjesto" Jurja Lerotića koji je pretočio bolnu tragediju vlastite obitelji u scenarij filma zaslužuje sve nagrade koje je dobio, pa i kandidaturu za Oscara. Dio te zasluga definitivno ide Goranu Markoviću koji u toj emotivnoj priči o tome kako pokušaj samoubojstva utječe na cijelu obitelj, glumi “labilnoga” brata, osobu na rubu života. Pred njim je bio strahovito težak zadatak, a ostvario je ulogu koja se doista pamti. S druge strane, Mojmira Pastorčić dokazala se kao vrsna urednica i voditeljica, iako kaže da joj je bilo divno biti novinarka. Nakon što je gotovo dvije godine sa Šprajcom dijelila voditeljsku fotelju potpuno je preuzela RTL Direkt i dala emisiji novi zamah, zadržala stare i privukla nove gledatelje.

U posljednjoj kategoriji čiji je dobitnik bio objavljen na samom kraju dodjele, nagradu za Glazbenika godine osvojio je Matija Cvek. On je glazbenik kojega i kritika i publika naziva s pravom jednim od najboljih domaćih mladih izvođača. Nakon sjajnog debitantskog albuma cijelu prošlu godinu punio je koncertne dvorane u Hrvatskoj, a s Eni Jurišić otpjevao je duet „Trebaš li me“, skladbu koja je gotovo preko noći došla na ljestvice najslušanijih.

No, nisu samo dobitnici upotpunili ovu spektakularnu večer, već su se tu našli i brojni glazbenici koji su svojim izvedbama dodatno obogatili program. Tako je samu dodjelu otvorio bend Prljavo kazalište i to premijernom izvedbom njihove najnovije pjesme 'Stare navike'. Nastupila je i Jelena Rozga, kao i Toni Cetinski te bend Bend Vili & DeBili. Tijekom večeri okupljene su iznenadili i pjevači Matija Cvek i Dino Jelusić i to izvedbom pjesme 'Kladim se na nas' i 'Sve još miriše na nju' kao hommage Massimu i Akiju Rahimovskom, glazbenicima koji su preminuli, a iza sebe ostavili neizbrisiv trag i zadužili glazbenu industriju u Hrvatskoj.