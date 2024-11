Obožavatelj poznate pjevačice napravio neobičan incident, video je sada postao viralan: 'Jako jezivo'

Pjevačica Katy Perry poznata je po svojim brojnim hitovima koje mnogi pjevuše, a upravo dok je nastupala na pozornici jednog kluba snimjen je bizaran video koji je ubrzo postao viralan. Naime, društvenim mrežama se širi video neobičnog incidenta. Iza pjevačice, koja je imala raspuštenu kosu, visio je pramen ekstenzije. Nepoznati obožavatelj iskoristio je priliku i, bez puno oklijevanja, povukao ekstenziju s njezine glave a da slavna pjevačica to uopće nije primijetila.

No, priča tu ne staje. Navodno je obožavatelj kasnije taj pramen uokvirio i postavio ga na zid svoga doma. Snimka incidenta, koja sada ima preko 9 milijuna pregleda na X-u, izazvala je lavinu reakcija. "Jako jezivo, ovo je napad", "Ne zanima me, ovo je uznemiravanje i čudno", "Jezivo, pazi se crne magije", samo su neki od komentara.

A fan pulled a strand of Katy Perry’s hair extension in Spain and framed it. pic.twitter.com/XOHHEp7NaH — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 16, 2024

S druge strane, neki su istaknuli da je obožavatelj riskirao povući pravi pramen kose. "Način na koji je to učinio bez ikakvog truda", "Prodao bih to i više nikad ne bih morao raditi", "Iskreno, i ja bih imao poriv to napraviti jer je pramen bio neujednačen i ionako je već ispadao", "U neku ruku joj je popravio frizuru", stoji u komentarima.

Podsjetimo, prošle je godine Katy posjetila i Lijepu Našu, točnije Dubrovnik sa suprugom Orlandom Bloomom i prijateljima, a među kojima se pronašao i Jeff Bezos te njegova zaručnica Lauren Sanchez.

O njihovoj je šetnji objavljen i video jednog na TikToku gdje su se brojni obožavatelji slavne pjevačice oduševljeno uključili u komentiranje. "O moj Bože, prava Katy Perry", "Dođi i u Slavoniju!", "Bila je na mom letu iz Münchena za Dubrovnik" i "Činjenica da svi ignoriraju Jeffa Bezosa je urnebesna", stoji u komentarima.

GALERIJA Katy Perry u šetnji Stradunom