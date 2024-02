Objavljen redoslijed izvođenja pjesama u finalnoj večeri Dore 2024.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) odredila je redoslijed izvođenja pjesama u finalnoj večeri Dore koja će se održati u nedjelju 25. veljače. Očekuje nas pravi spektakl u kojem ćemo čuti 16 skladbi i doznati koja će nas predstavljati u svibnju u Švedskoj.

Redoslijed izvođenja pjesama:



1. Natalie Balmix – DIJAMANTI



2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI



3. Lana Mandarić – MORE



4. Boris Štok – CAN WE TALK



5. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG



6. Pavel – DO MJESECA



7. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE



8. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI



9. Let 3 – BABA ROGA



10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY



11. eugen – TIŠINE



12. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV



13. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO



14. Baby Lasagna - Rim Tim



15. MARCELA – GASOLINE



16. Vinko – LYING EYES

Ne propustite finalnu večer - Dora, izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije u nedjelju, 25. veljače na Prvom programu u 20:15. Osim na HTV1 i HR2, Doru možete pratiti uživo i na platformi HRTi te na YouTube kanalu Dore.

Podsjetimo, nakon drugog polufinala najviše komentara ali i pregleda na YouTubeu dobio je Baby Lasagna.

- Baby Lasagna naprijed! Ostali stoj! - jedan je od komentara, a ljudi su pisali i da su im favoriti Baby Lasagna i Marcela. Gledatelji su imali i savjet za svog favorita:

- Samo neka popravi malo baratanje mikrofonom ili koristi naglavni - jedan je od savjeta, a druga obožavateljica dodala je i da bi promijenila njegovu modnu kombinaciju.

- I makne puff rukave, i ono skvotanje na kraju i onda bude dobro. Previše time baca na Finca, ne treba mu to - istaknula je prisjećajući se Kaarije, prošlogodišnjeg predstavnika Finske koji je završio kao drugi prošle godine i pjesmom 'Ch cha cha' privukao puno pozornosti.

