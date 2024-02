Gledatelji Dore pružili podršku Baby Lasagni, ali i savjete: 'Neka makne to, previše time baca na Finca'

I druga polufinalan večer Dore je prošla, a ljubitelji ovog showa saznali su tko će se boriti za prestižni kipić i čast nastupa u Švedskoj. U finale je prošlo još osam kandidata, a finalisti su: grupa Pavel, Vinko Ćemeraš, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin, Stefany, Saša Lozar, Let 3, Lana Mandarić, Alen Đuras, Natalie Balmix, Vatra, Damir Kedžo, Lara Demarin, Baby Lasagna, MARCELA i Boris Štok. Ovaj televizijski spektakl pratiti su mnogi ljubitelji Eurovizije, a oni su svoje dojmove o svemu iznijeli na društvenim mrežama. Neki su komentirali glazbu i izvođače, a neki njihov nastup.

Posebnu podršku za svoj nastup dobio je i favorit Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić.

- Baby Lasagna naprijed! Ostali stoj! - jedan je od komentara, a ljudi su pisali i da su im favoriti Baby Lasagna i Marcela. Gledatelji su imali i savjet za svog favorita:

- Samo neka popravi malo baratanje mikrofonom ili koristi naglavni - jedan je od savjeta, a druga obožavateljica dodala je i da bi promijenila njegovu modnu kombinaciju.

- I makne puff rukave, i ono skvotanje na kraju i onda bude dobro. Previše time baca na Finca, ne treba mu to - istaknula je prisjećajući se Kaarije, prošlogodišnjeg predstavnika Finske koji ej završio kao drugi prošle godine i pjesmom 'Ch cha cha' privukao puno pozornosti.

Osim toga, gledatelji su se žalili i na zvuk te isticali da su im matrice bile preglasne.

- Ok, opći komentar. Svačiji zvuk večeras je bio pretih, HRT popravite to za finale - istaknuli su.

Ok general comment. Everyone's audio sounds too way too quiet tonight fix it for the final HRT. #Dora2024