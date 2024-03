Numizmatičaru iz Zagreba poznavanje umjetnosti donijelo 100 eura

Red točnih, red netočnih odgovora, ljubitelju kvizova i numizmatike, Mladenu Mariću iz Zagreba, donijeli su u ''Jokeru'' 100 eura. Ovaj natjecatelj iz Zagreba u kviz je došao uz podršku supruge Stefanie Nadine. Točno je odgovorio na prva tri pitanja, ali onda su se zaredala pitanja iz područja koja mu nisu bliska te je polako ostajao bez jokera, a onda i bez iznosa.

Poznata tražilica dobila je ime po jednom velikom broju, a Mladen se nije mogao sjetiti po kojem, pa je u pomoć pozvao suprugu. Zajedno su došli do odgovora B, međutim, oboje su pogriješili, jer točan odgovor bio je D: Google je ime dobio po broju Googol. Koliko Googol ima nula iza jedinice? A) 36 B) 66 C) 81 D) 100

Ni šah mu nije bio jača strana, pa je netočno odgovorio na pitanje: Koja je jedina šahovska figura koja može izvesti potez En passant? A) kralj B) skakač C) lovac D) pješak Mladen je zaključao dogovor A, a točan odgovor skrivao se iza ponuđene opcije D.

No, usrećilo ga je pitanje o jednoj domaćoj glumici koja na kazališne daske nije stala već jako dugo vremena. Koja je od navedenih glumica danas časna sestra? A) Hana Hegedušuć B) Edita Majić C) Mia Krajcar D) Doris Šarić Kukuljica Mladen je znao da se radi o Editi Majić, pa je na to pitanje točno odgovorio. Pokazao je dobro poznavanje političkih vođa odgovorivši točno na pitanje o Sjevernoj Koreji: Kako se zove sadašnji vođa Sjeverne Koreje? A) Kim Il Jong B) Kim Sung Jong C) Kim Song Un D) Kim Jong Un Točan odgovor je D.

Nagradu od 100 eura donio mu je točan odgovor A na posljednje pitanje: Koji je umjetnik pokopan u rimskom Panteonu? A) Rafaello B) Leonardo da Vinci C) Michelangelo D) Donatello

