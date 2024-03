Službeno je! Rastali se Haris i Melina Džinović: 'Nešto joj se dogodilo, puno druženja sa ženama upitnog morala'

Haris Džinović (72) obratio se regionalnim medijima nakon izlaska sa suda gdje je progovorio o bivšoj supruzi, Melini. Istaknuo je da se bivša supruga družila sa ženama sumnjivog morala.

– Bila je skroz O. K. jedno razdoblje, nešto joj se dogodilo. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama upitne prošlosti i morala. Ukazao sam joj na sve to, rekla je da to nije tako. Rijetko koja žena priznaje svoju krivnju i ispričava se, priznaje svoju pogrešku. Nikada se nije ispričala – napomenuo je pjevač Haris Džinović, a spomenute žene relativno je poznavao.

Medijima je priznao da se osjeća odlično te da ne vjeruje ženama. – Kriv sam što sam se oslonio na tuđu svijest – rekao je Haris te da mu je krivo što je imao previše povjerenja u Melinu. Dodao je da ona najviše voli novac i da je sama izjavila da je materijalistica kao i da nisu u kontaktu.

Nakon izlaska iz vile na Senjaku, bivša supruga Harisa Džinovića odsjela je u hotelu. Na dan kada je objavljena vijest o razvodu, Melina je odsjela u hotelu, a sutradan je otišla u teretanu, nakon čega ju je posjetila prijateljica, voditeljica Jovana Joksimović, javlja Blic.

Pjevač Haris Džinović otkrio je i kako se prekid njihove veze dogodio prije godinu dana. – Ona je mene ostavila, a ne ja nju. Ona zna razloge. Možda mi je bilo teško prije godinu, godinu i pol, jer mi se obitelj raspadala. Svi tu živimo, samo se gospođa svojom voljom iselila, pa mirenje - ne, mislim, što ja znam, ovako prepoloviti kruh, pa ga opet sastaviti, kako će to biti? – kazao je Haris za tamošnje medije.

Melina i Haris svoju ljubavnu vezu započeli su 2002. godine dok je ona bila studentica. Kako je ranije pričao pjevač, ovaj sad već bivši par upoznao se u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture. Vjenčali su se 12 godina kasnije, u ljeto 2014., na luksuznoj jahti usidrenoj blizu Dubrovnika. Inicijativa za razmjenu bračnih zavjeta došla je od Melinine kume Slavice Ecclestone, hrvatske manekenke i bivše supruge nekadašnjeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea.

Vijest o razvodu supružnika koji su godinama slovili kao jedan od najskladnijih parova odjeknula je kao bomba. Podsjetimo, Džinović je odlučno prekinuo šutnju vezanu uz svoj razvod s Melinom, a kako tvrdi, razlog tome je upravo Melinina nevjera. – Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju... Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji dozna – rekao je Haris i dodao potom: – Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar.. Ja bih to malo demantirao. Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja biti s tobom – izjavio je Džinović za IN Magazin dok je nedavno boravio u Zagrebu gdje je nastupio u jednom noćnom klubu.

– Melina je godinu i pol dana s tim muškarcem. Zna se po gradu tko je, ali nitko ne želi širiti priču iz nekih razloga... Njihova kći Đina prilično je upućena u događanja i detalje iz mamina života. Koliko znam, ona zna za maminu vezu – ispričao je jedan izvor za Telegraf.

Nedugo nakon toga, pojavio se izvor koji je progovorio za Kurir i otkrio da je pjevač također imao avanturu. Haris je imao neobaveznu vezu s javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od njegove bivše supruge. S njom se viđao u vili kada Melina i djeca nisu bili kod kuće.

– Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali nije ni on dobrica. Čuo sam kada je nedavno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž posljednji saznao, ali nije mi jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme – rekao je izvor za regionalni medij.

– S jednom je mjesecima bio u kombinaciji. Ta djevojka je zgodna, odgovaralo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovu mobitelu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi – zaključio je izvor.

