Novi vatreni sluša rock i čita Dostojevskog: 'Prebacit ću se na ozbiljnu literaturu, čitat ću Ruse'

Nediljko Labrović od nedavno je igrač Augsburga. Sportske novosti također su nedavno doznale da je dogovoren posao između Rijeke i njemačkog kluba, vezanih za transfer. Karijeru je ovaj 24-godišnjak počeo u Hajduku, a potom je u mlađim kategorijama gradi preko Adriatica i Junaka. Od ljeta 2018. bio je u Šibeniku, koji je napustio 2021. kada stiže u Rijeku. Ugovor s Riječanima imao je do ljeta 2025., a prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura. Za Hrvatsku je debitirao u trećem mjesecu ove godine protiv Egipta...

– Svakom djetetu iz Cetinske krajine san je jednom igrati u Hajduku. Nogometom sam se počeo baviti u Glavicama sa sedam godina, a već nakon godinu i pol otišao sam u Hajduk. Za mene je to bilo ispunjenje sna. Bilo je to lijepo iskustvo jer sam sazrijevao kroz Hajdukovu omladinsku školu natječući se s ponajboljim europskim klubovima na raznim turnirima. No, nakon pet godina odlučio sam otići u Adriatic jer sam zaključio da ću tamo imati kontinuitet branjenja... - kazao je svojevremeno za Večernji list pa dodao tko je osoba u njegovu životu koja najviše utječe na njega.

10.06.2024., Neuruppin, Njemacka - Europsko prvenstvo 2024. Trening hrvatske nogometne reprezentacije na trening-igralistu Volksparkstadion. Dominik Livakovic, Nediljko Labrovic Photo: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Moj otac Stipe koji je uvijek bio uz mene i još kao klinca vozio me na treninge u Hajduk, odnosno Adriatic - priznao je, a i doda što radi kada ne igra nogomet: – Volim pročitati dobru knjigu, pogledati film, poslušati dobru glazbu... Čitam sada trilogiju Millennium Stiega Larssona... Trenutačno sam u fazi krimića. Ove zime mogao bih se prebaciti na ozbiljniju literaturu. Vjerojatno ću čitati Ruse, na primjer Dostojevskog - priznao nam je Nediljko Labrović te istaknuo da je njegovo glazbeno opredjeljenje rock.

– Tako je. Pearl Jam mi prvi pada na pamet – zaključio je tada Labrović.

