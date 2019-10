Novi skandal u obitelji Meghan Markle, jedan od članova obitelji završio u zatvoru!

U obitelji Meghan Markle uvijek neki problemi, a ovaj put glavni akter je njezin 28-godišnji nećak, piše TMZ.

Thomas Dooley, sin Meghaninog polubrata Thomasa Marklea Jr. prošlog je četvrtka uhićen u Hollywoodu. Thomas je hodao gol ulicom i vikao, noseći samo ručnik na sebi, a nakon što ga je uočila policija, završio je iza rešetaka. Njegovo ponašanje dovelo je do toga da ga je morao obuzdati i bolničar.

Počeo je bježati nakon što je vidio da mu se policija približava te se opirao uhićenju. Kada su ga pokušali privesti, ozlijedio je koljeno jednom policajcu. Da do tog incidenta nije došlo, vjerojatno ne bi bio kažnjen. Thomas je cijelo vrijeme bio neugodan prema policiji koja ga je privela. Prema TMZ-u, bio je pod utjecajem nepoznatih droga prilikom uhićenja.

Foto: YouTube screenshot

Uz jamčevinu od skoro 170.000 kuna pušten je na slobodu u ponedjeljak. Medijima je snimku poslao turist koji nije znao o kome se radi.

Vojvotkinja Meghan Markle sa svojom obitelji slabo komunicira nakon što se udala za princa Harryja, a u dobrom odnosu je jedino s majkom Doriom koja je uz nju bila kroz cijeli proces trudnoće. U intervjuu koji je njezin otac dao za britanske medije tvrdi da ga je Meghan počela ignorirati nakon što je prije vjenčanja prodao fotografije paparazzima te joj prigovorio da se promijenila zbog kraljevske obitelji.

Postala je nedostupna iako ju je više puta probao nazvati. Ispričao je da se htio za sve javno ispričati, kontaktirao je i s dvorom, no nije dobio jasne odgovore. Povrijeđen je zbog svega što se o njemu od tada priča. Iako se pričalo da zbog problema s alkoholom nije prisustvovao vjenčanju, on kaže da je to bilo zbog operacije srca. Navodno se tada još čuo s Meghan koja se brinula zbog njegovog stanja. Također, boli ga to što jedino majka Doria dobiva sve zasluge za odgoj njihove kćeri.