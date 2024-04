Novi dečko Vlatke Pokos otkrio kako su se upoznali: Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (54) zbog nove ljubavi nedavno se iz Irske vratila u Hrvatsku. Medijima je priznala kako je nova veza razlog njezinog povratka i prije nekoliko dana na temu nove ljubavi je samo kratko rekla: Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu! Nije htjela ići u detalje o svom novom odabraniku, ali ubrzo se saznalo kako je riječ o bivšem hrvatskom sportašu i unuku bivšeg gradonačelnika Zagreba Većeslava Holjevca. Vlatkin novi dečko nosi ime svog djeda te je bivši ragbijaš i glavni tajnik našeg ragbi saveza.

Većeslav je sada za 24sata otkrio kako su se upoznali.

- Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku - rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Kazao je i da se Vlatka vješto nosila s njegovim šalama i dosjetkama.

- Vješto se nosila s mojim šalama i dosjetkama. Imali smo jednu spontanu zezanciju, mi iz ragbija. Rekla nam je da smo joj baš zabavni. Na to sam uzvratio: 'Ok onda nas počasti pićem u Londonu na aerodromu'. Na to je rekla: 'Ovo je direktan let za Zagreb.' Dodao sam kako vjerojatno nije dobro čula radi slušalica, ali kad ona tako kaže onda mora da je tako. Kad smo sletjeli obratila mi se: 'E, pa nismo sletjeli u London'. Rekao sam: 'Naravno da nismo kad si vjerojatno taj dio prespavala.' Još smo pričali dok smo čekali putovnice i cijelo vrijeme su uz nas bili moji prijatelji ragbijaši. Tek tada sam joj se predstavio, a njoj je bilo interesantno moje ime. Svi malo stanu kad kažem kako se zovem, a onda im bude zanimljivo i da sam doista unuk nekadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika.

GALERIJA Pogledajte kako su se Marko Grubnić i Vlatka Pokos zabavljali na otvorenju sezone kluba Hemingway 2009. godine

Vlatka je za ranije spomenuti medij rekla kako nema što skrivati, te da ona i Većeslav ne planiraju raditi sapunicu od svoje ljubavi.

- Što se nas tiče, nemamo što skrivati, ne mogu vječno skrivati vezu. Sigurno ima dobrih i dragih ljudi kojima je drago kada su drugi sretni, no ima i ovih drugih. Javnost na mene nema velikog utjecaja, a nadam se da neće niti na mog dragog. Ne planiram sada od naše ljubavi praviti sapunicu, nema razloga da sada govorim ljudima gdje sam, što radim i što planiram.

VIDEO Tajči zapjevala 'Dvije zvjezdice' na zabavi