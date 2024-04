Iva Todorić: Nije sreća para puna vreća, ja sam živi primjer toga. Ja sam to živjela

Iva Todorić progovorila je o sreći i obitelji. Otkrila je da misli da novac nije ono što te čini sretnim, ali je priznala da ipak daju slobodu. - Ima ona pjesma ‘nije sreća para puna vreća’. Ja sam to živjela i ja sam živ primjer toga, tako da svim gledateljima mogu reći da novci nisu ono što te čini sretnim, novci su ono što ti daje slobodu u životu, a ono što te čini sretnim su male stvari - rekla je Iva.

Kaže da nije zahtjevna mama te da želi da njena djeca budu sretna. Smatra da ocjene nisu najbitnija stvar u životu.

- Nisam zahtjevna mama i ne mislim da su ocjene najbitnija stvar u životu. Ono čim se ja vodim je da moja djeca budu sretna. Ja kad njih vidim da su sretni, smatram da sam napravila uspjeh u životu i odgojila sretne osobe. Ako čovjek ne zna biti sretan, mislim da to nije to - rekla je za In Magazin.

Podsjetimo, kći Ivice Todorića - Iva izrazito je aktivna na društvenim mrežama, a nedavno je svojoj kćeri Tari Balent čestitala rođendan uz njihovu zajedničku fotografiju. - Sretan ti 22., anđele moj najdivniji - napisala je te pokazala i rođendansku tortu na kojoj piše: 'Sretan 22., ljubavi naša.'

Iva je braku s bivšim suprugom Hrvojem Balentom dobila troje djece, kćer Taru te sinove Ivana i Antu. Sinova se dotaknula i nedavno u jednoj svojoj objavi na društvenim mrežama. Naime, Iva je dobro poznato lice na brojnim koncertima te društvenim događanjima, a toga puta na svojim je društvenim mrežama podijelila snimak iz noćnog izlaska u jednom zagrebačkom noćnom klubu. Iva se odlično zabavila, a u jednom trenutku se popela i na pozornicu te zapjevala. Iva se pridružila srpskoj pjevačici Tanji Savić i s njom zapjevala hit 'Zlatnik'.

- I tako ja već 10 godina u svim prilikama pjevam Zlatnik, a sinoć mi je život smjestio da ga prvi put pjevam uz ženu koja ga je otpjevala. Svi koji volite pjevati, a neugodno vam je, nemojte propustiti trenutke koji život znače. Moja dva sina i hrpa njihovih prijatelja bila je sinoć ispred mene, a to me nije niti na sekundu zaustavilo da uhvatim mikrofon - napisala je Iva pored snimke. Iva je nedavno otkrila i koje značenje ima znak srca za nju, jer je na društvenim mrežama prepoznatljiva kao 'Srculence'.

