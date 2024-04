Na Tajlandu je iznenada preminuo hrvatski redatelj koji je radio i spotove za Ninu Badrić i Gibonnija

Redatelj i producent Ivan Roca, koji je radio s kazališnom skupinom Montažstroj, preminuo je na Tajlandu i tu je informaciju podijelio njegov prijatelj Ivan Salečić koji se od njega oprostio na Facebooku i napisao je dirljivu objavu o svom prijatelju koji je na Tajlandu pokrenuo i vodio centar za bioterapiju.

- Roca je imao hrpu talenata i kapaciteta, a i kapaciteta da ostvari talente, bila to umjetnost, duhovnost, biznis, u što god da ga baciš i gdje god, u Maroko, u Zagreb, na Vis, u Tajland, ostavit će iza sebe dobre stvari i dobar trag. A osim svega ovoga što je vidljivo i što ostaje za njim, neki moj najupečatljivijii dojam o Roci je da je bio baš drug, pun podrške, koji te vidio, znao te podržati, ohrabriti pa i mobilizirati na način da mu povjeruješ, čak i kad ne vjeruješ sam sebi. Mogao je zračiti nekom lakoćom i lepršavosti koja je bila prijelazna. Toga sam srećom bio svjestan i prije pa sam mu to ipak rekao na vrijeme. I želja za dijeljenjem - sve mu je imalo više smisla kad bi dijelio, od kave do Krabija, dođi, ajmo, nešto. Plenty for all. - napisao je Salečić u objavi koju je ovako zaključio:

- Dragi Roca, druže s godine, s tuluma, iz grada, s ovog, a sad i onog svijeta, ne mogu vjerovati da te više nema, tako iz vedra neba, i nitko koga sam čuo zapravo to ne može. Hvala ti i pozdravi Olega i Popović. Brojni prijatelji redatelja ispod ove objave su bili šokirani njegovom iznenadnom smrti i uz njega ih vežu samo lijepa sjećanja. Na svom Facebooku od Ivana su se oprostili i iz Montažstroja.

- Izgubili smo Ivana Rocu, ne samo prijatelja i suradnika, već i jednog od ključnih ljudi koji je usmjerio Montažstroj, ostavivši neizbrisiv trag u hrvatskoj umjetničkoj sceni. Kao režiser i producent, petnaestak godina posvetio je suradnji s renomiranim umjetnicima i kreiranju filmskih i glazbenih djela koja su obogatila našu kulturu. Napravio je značajan zaokret kad je iz svijeta režije prešao u svijet bioterapije, i pronašao novi smisao u iscjeljivanju i radu s energetskim terapijama. Ivanov čudesni put odražava njegovu duboku posvećenost osobnom razvoju i traženju odgovora na temeljna životna pitanja. Njegovo nasljeđe, kroz umjetnost i iscjeljivanje, živi kroz sve nas koje je inspirirao, i učio da pravi odgovori često leže u hrabrosti da promijenimo pravac. - napisali su. Ivan Roca je tijekom svoje karijere u redatejskim vodama i produkciji surađivao s brojnim umjetnicima te je i snimao glazbene spotove za Gibonnija, Ninu Badrić, grupu Overflow, nekadašnji Laufer...