Nova TV je u zadnje vrijeme zapela u začaranom krugu repriza

UEFA EURO, HRT // TRI RUŽE

Ushit, zanos i oduševljenje donosi Europsko nogometno prvenstvo ovaj mjesec na male ekrane pa i bez obzira na prvi rezultat hrvatske reprezentacije u Berlinu, odličan je osjećaj bio ponovno vidjeti nogometnu euforiju u sklopu utakmica i nogometnih emisija prije okršaja na terenu. Svaka nas podsjeća na radost koju smo proživjeli 2018. i 2022., a tu su i velika ovogodišnja očekivanja. Očekuje se puno i od HRT-ove ekipe koja stoji iz prijenosa Eura, a s obzirom na to da se radi o provjerenoj kombinaciji profesionalaca ne čudi da posao rade na visokoj razini. Tri su komentatora - Marko Šapit, Stjepan Balog i Luka Petrinec - od kojih je prvi oduševio već u utakmici protiv Španjolske koju je prenosio... S obzirom na slab rezultat nije bio euforičan, ukazivao je što može bolje, ali nije bio niti prekritičan te je podsjećao da ne treba odustati. Simpatičan je bio njegov osobni osvrt kada je ustvrdio da je i sam zaboravio koliko je zahtjevno pratiti hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima, čime je još potvrdio zašto je posao miljenik publike. Šapit uživo proživljava sve emocije kao i gledatelji te govori zapravo sve ono što gledatelji misle, na veoma simpatičan način te promišljeno. Urednici i voditelji studijskih emisija su pak Viki Ivanović i Ivan Dorian Molnar, koji ugošćuju komentatore te prate uživo situaciju iz Njemačke. Pritom su uvijek zanimljivi, aktualni i informativni.

VIOLA BOJE MORA, RTL // DVIJE RUŽE

Osim po Euru, i po nešto lakšem sadržaju na programima može se vidjeti da dolazi ljetno zatišje. RTL je upravo krenuo s emitiranjem talijanske serije “Viola boje mora”, što im je odličan potez nakon jedne slovenske. U moru veoma sličnog sadržaja na programima, RTL se u zadnje vrijeme počeo izdvajati, i to veoma pozitivno. Što se tiče radnje, nije to ništa revolucionarno, klasična ljubavna priča s prekrasnim protagonistima u glavnoj ulozi, ali je ipak neki odmak od uobičajenog. Ako ništa, podsjeća na zlatne dane “Čarolije “ na HRT-u.

MOSTOVI ŽIVOTA, NOVA TV // JEDNA RUŽA

Za to vrijeme Nova TV ne odustaje od turskih sapunice, koje same po sebe nisu loše i imaju svoju bazu fanova, ali Nova TV je u zadnje vrijeme zapela u začaranom krugu repriza i jednog te istog sadržaja koji se uglavnom bazira na sapunicama koje su sve na isti kalup te reprizama. Kao da to nije bilo dovoljno, sada su počeli reprizirati i “Supertalent”, što je evidentno pokazivanje bezidejnosti.

ZMAJEVA KUĆA, HBO // ČETIRI RUŽE

Dok domaće televizije tapkaju na mjestu, okrenimo se HBO-u, koji ispisuje povijest televizije. Ovog je tjedna premijeru na tom programu imala dugoočekivana nova sezona “Zmajeve kuće” te je ponovno oduševila. Prethodnica slavne “Igre prijestolja” drži visoku razinu te ispunjava vrlo visoka očekivanja fanova već drugu sezonu zaredom, a to zaista nije jednostavan zadatak. Malo je serija u povijesti kojima je to pošlo za rukom, malo ih je toliko dugo držalo primat, a još je manje onih koji su na popularnu kulturu o društvo imale toliki utjecaj poput “GOT” svijeta. Zbog produkcija poput ove televizija drži svoju snagu i status moćnog medija koji može pokretati promjene.

Nova sezona “Zmajeve kuće” u isto vrijeme igra na nostalgiju gledatelja te priču veoma suptilno povezuje s originalnom radnjom, dok donosi daljnje događaje u Westerosu gdje je na pomolu građanski rat, koji svoje korijene vuče iz sukoba unutar jedne obitelji. Svi ti događaji su veoma okrutni, surovi i nemilosrdni, točno onakvi kakvi se od ovog serijala i očekuju. “Zmajeva kuća”, kao niti “Igra prijestolja”, nije za one tankih živaca i slabog želuca. Moralno šokantne odluke donesene su već u prvoj epizodi, a eksplicitnih scena ne nedostaje. Gledatelje će u novoj sezoni posebno oduševiti raskošne scene sa zmajevima, ali radnja je prvenstveno ono zbog čega će se neupitno naježiti.

