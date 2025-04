Šime i Miloš iz 'Savršenog' napokon raskrinkali djevojke koje su odabrali: 'Već sljedeći dan je došlo do promjene'

"Gospoda Savršeni", Splićanin Šime Elez i Beograđanin Miloš Mićović gostovali su u popularnom RTL Direktu gdje su pričali o showu koji ih je proslavio i neuspjelim vezama s djevojkama koje su odabrali. Šime je kao pobjednicu odabrao Vanju, a Miloš Maidu, no nijedan par više nije zajedno.

"Nismo zajedno. Probali smo, ali nije išlo. Vidjeli smo ne ide pa eto - kraj priče", rekao je Šime. "Jednostavno već sljedeći dan je došlo do nekih promjena u ponašanju. Prestanak, nestanak komunikacije totalni, a ja nisam netko tko stvari forsira. Nikoga ne treba vući za rukav i ako ne postoji volja za komunikacijom i rješavanjem situacije, ne treba forsirati", kazao je Miloš.

Voditeljica ih je upitala misle li sada da su trebali odabrati druge djevojke. "Ja ne razmišljam o tome, napravio sam kako sam mislio da treba u tom trenutku i kako sam osjećao. Imao sam te emocije i to je to. Ne mogu vratiti vrijeme unazad", istaknuo je Miloš. S obzirom na to da je izjava kandidatkinje Laure Prgomet u spomenutom showu postala viralna, Šime je otkrio i to zašto joj nije htio odgovoriti na pitanje o njegovu datumu rođenja.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika iza sebe ima propali brak s ruskim odvjetnikom, a danas je u dugoj sretnoj vezi

"U tom mi se trenutku činilo da me pita zbog horoskopa. A ja sam mislio samo kao hajdemo se upoznati kao ljudi i dvije različite osobnosti. Ti upoznaj mene, ja ću tebe. Nakon toga ćemo vidjeti možemo ili ne. Ne volim to kao - ti si to u horoskopu, a ja ovo", objasnio je osebujni Splićanin.

Komentirali su i tu njihovu titulu "Gospoda Savršeni" koja zvuči pomalo i pretenciozno pa su otkrili u čemu su zapravo nesavršeni. "Po mnogo čemu... Svjestan sam da imam mana i da nitko od nas nije savršen. I sam taj naziv previše toga nosi. Malo je i tereta, moraš i nakon ovog showa pripaziti na neke stvari", priznao je Elez, a Miloš je dodao: "Imam sigurno milijun mana. Volim planuti i neke stvari ponekad napravim onako ishitreno. Tko god je gledao sa strane sigurno je pronašao nešto", rekao je Srbin. Obojica su za kraj dodali da im je ovaj popularni show doista promijenio živote i da ih ljudi neprestano prepoznaju ili zaustavljaju na ulici...

VIDEO Marko Bošnjak: 'Branio sam se šestarom u školi, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'