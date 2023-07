Njegova scena u kojoj trči postala je legendarna, a on se nakon toga ostavio glume i prijavio u vojsku

Michael Conner Humphreys (38) bivši je dječji glumac koji se proslavio ulogom u kultnom filmu "Forrest Gump", a u kojemu je utjelovio mlađu verziju glavnog lika, čiju je odraslu verziju utjelovio Tom Hanks. Kad je glumio u filmu imao je tek osam godina, a danas, 30 godina kasnije, izgleda potpuno neprepoznatljivo, a pridružio se i vojsci, slično i kao njegov lik u hit-filmu.

Svi pamtimo jednu od najlegendarnijih scena filma, onu gdje Jenny viče mladom Forrestu, odnosno Michaelu: "Trči Forrest, trči!".

VEZANI ČLANCI

Deset godina nakon filma Michael se prijavio u američku vojsku, a službu je završio četiri godine kasnije, 2008. godine. U razgovoru u emisiji The Paul Leslie Hour 2020. godine govorio je o svojoj glumačkoj karijeri i vremenu provedenom u vojsci, a tom je prilikom priznao da ga je već kao dječaka zanimala vojna tehnologija i da je volio zrakoplove, brodove, tenkove i slične stvari.

"A onda sam snimajući Forresta Gumpa imao izravan kontakt s marincima. Odveli su me u marinsku bazu i pustili su me da obiđem borbeni avion F18 i sve ostalo. Pustili su me da se igram s tim stvarima kao klinac, što je malo više pobudilo moje zanimanje", prisjetio se Michael, koji je iz svijeta filma odavno izašao.

Michael se danas u javnosti rijetko pojavljuje, a nije baš aktivan ni na profilu na Instagramu, na kojem ga prate dvije tisuće ljudi, a posljednju objavu podijelio je prije godinu dana.

VIDEO Mladi glumac Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi