Nives pozirala u zavodljivom izdanju, pratiteljima zapeo za oko jedan detalj: 'Gdje su ti gaćice?'

Šesta sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' sinoć je stigla do same završnice. U finalnoj emisiji slavio je Pavao Fabijan Medvešek koji je mnogima bio favorit ove sezone, a naklonost prema njemu nije krila ni Nives Celzijus koja je ove godine bila u žiriju. Osim komentarima Nives je pažnju iz emisije u emisiju privlačila i izazovnim stylinzima iza kojih stoji Marko Grubnić. U finalnom emisiji pojavila se u srebrnoj dekoltiranoj haljini s visokim prorezom koja je naglasila i dekolte, ali i sjajnu figuru.

Foto: Instagram

-I ova naša Tlzp avantura došla je kraju. Usudila bi se reći da mi je to bila i najdraža sezona. Zericu draža i od one u kojoj sam i sama pobijedila. Čudesni kandidati svi do jednoga, ne mogu se odlučiti koji mi je draži. A u iščekivanju ovosezonskog pobjednika, samo da vas podsjetim za još jedan razlog više zašto večeras gledati Novu TV - napisala je uoči finala Nives na svom Instagramu uz zavodljive fotografije.

"Bože, kakva si", "Prezgodna", "Top", "Dal' ima riječ koju bi upotrijebila, sve što obučeš sve ti super stoji zato što si ti super,prekrasna, prava dama,kraljica i sve naj naj. Ova boja kose, frizura daje prekrasni dio uz haljinu. I svaka riječ ti je na mjestu, vrlo inteligentna si Nives. Rođena si za sve uloge i sve odrađuješ najbolje. Pratim te jer ti se divim na svemu", samo su neke od pohvala koje je Nives dobila za svoje izdanje. Ipak bilo je i onih kojima je za oko zapeo jedan detalj.

"Gdje su ti gaćice?", pitali su je neki s obzirom na to da se ispod haljine visokog proreza ne nazire baš ništa.

Foto: Instagram