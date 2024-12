Nives Ivanišević otkrila kako se slaže s Goranovim sinom iz prvog braka koji živi s njima

Voditeljica Nives Ivanišević u novom intervju pričala je o svom obiteljskom životu, suprugu Goranu Ivaniševiću i njihovom sinu Oliveru koji ima šest godina. Otkrila je i zanima li njihovog sina tenis te hoće li krenuti stopama oca koji je naš proslavljeni tenisač.

- Tenis ga uopće ne zanima, zbog čega je Goran jako sretan. Oliver trenira džudo, u vrtiću ide u sportsku grupu i na engleski - ispričala je Nives u razgovoru za Gloriju. Pričala je i o tome kako se Oliver slaže sa starijim bratom Emanuelom, Goranovim sinom iz prvog braka koji živi s njima te je otkrila je li Goran stroži u odgoju.

- Nije stroži, ali dečki su nam toliko dobri da i ne moramo provoditi strogoću. Emanuel je divan karakter i divan dečko. Sad je u pubertetu pa se s tatom nekad porječka, ali on i ja se super slažemo i imamo lijepe razgovore. Oliver je također jako dobar. Bila bih stroža i dosljednija da je potrebno. Ne želim da si rušimo odnos na sitnicama - rekla je i dodala kako se slažu Emanuel i Oliver.

- Odlično se slažu, Oliver je toliko ponosan na njega i kada su jednom u parku govorili koliko im braća imaju godina, da ispadne glavni, rekao je: Moj brat ima 80 godina!

Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela. – Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je jednom prilikom pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru.