Nives Celzijus pozirala u neočekivanom izdanju i otkrila tko u njezinoj zgradi živi na katu niže

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus na društvenim je mrežama osvanula u izazovnom idanju koje je odmah oduševilo pratitelje. Nives je odjenula majicu kratkih rukava, suknju visokog proreza, štikle i vstu, a potom je otkrila kod koga je svratila kat niže na kavu.

“Sredila sam se samo da se podsjetim da mogu i svratila kat niže kod mame na kavu” napisala je Celzijus čiju sliku je u manje od 24 sata lajkalo čak 11. 000 ljudi. Naravno nisu izostali ni brojni komplimenti obožavatelja.

Foto: Instagram

“Top”, “Kraljice”, “Savršena”, “Nives, blistaš” pisali su joj.

Podsjetimo, godina koja je na izmaku gotovo nikome ni po čemu nije bila tipična, uobičajeni obrasci ponašanja u mnogome su izmijenjeni. Osjetila eto i pjevačica Nives Celzijus koja je nedavno proslavila 39. rođendan. U nekim drugim vremenima i okolnostima zasigurno uživala u druženju s brojnim prijateljima, poklonima i partijanju ranih jutarnjih sati. Ipak je zakoračila u posljednju godinu koja počinje brojem tri.

No, u ovo pandemijsko vrijeme u kojemu svi, ma koliko nam se to ne svidjelo,ipak trebamo poštovati ograničenja, Nives je rođendan proslavila samo u društvu jedne osobe. Riječ je o prijateljici Anamariji Uroić koja ju je ugodno iznenadila na dan koji je mislila provesti sama. U Instagram postu Nives je napisala:

"Rekla sam joj da nisam baš ugodno društvo i da bih radije provela rođendan sama s dekicom, nesređena u trenirci , tuleći uz Garbage i neke pjesme iz mladosti ( i ne nije zbog godina, prolaznosti života ni ništa sl. Obožavam svoje godine). No ta moja mala Anamarija jednostavno ne zna za ne i uz to je nemoguće preslatka pa joj ne mogu odoliti. I sva sreća da je takva, zna sa mnom i uvijek zna što mi je potrebno, često i bolje od mene same. I tako rođendan nisam provela sama, tuleći uz Milk. Donijela mi je tortu, hranu. Smijale smo se baš onako kako se uvijek smijemo i ona me gledala baš onako kako me uvijek gleda. Kao najvoljeniju osobu na planeti. Kao što i ja nju gledam. Uvijek ! Sva sreća djeca su mi se vratila na vrijeme kući pa je Taisha uspjela ovjekovječiti jedan od tih naših trenutaka. Ljudi, hvala vam na predivnim čestitkama, dirnuli ste me do suza. Nisam nažalost uspjela zahvaliti se svima ponaosob, a voljela bih da znate koliko vas volim i koliko ste mi bitni. Želim vam puno ovakve ljubavi koju vidite na fotkama i voljela bih da se uvijek svi ovako gledamo i smijemo."