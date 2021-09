Ništa od medenog mjeseca! Ivana Mišura otkrila zbog čega ne ide na bračno putovanje s Vlaovićem

Bivša Miss Universe Ivana Mišura (31) prije tri tjedna uplovila je u bračnu luku s bivšim Vatrenim Goranom Vlaovićem (48). Slavlje je održano u Sheratonu, a Ivana je sada po prvi puta progovorila o detaljima vjenčanja, otkrila čime ju je 17 godina stariji partner osvojio, ali i i zbog čega neće ići na medeni mjesec.

- Ja sam na fakultetu još htjela biti organizatorica vjenčanja, to je zanimljivo, kad je došlo moje vjenčanje na red sam tek shvatila koliko stvari ti trebaš organizirati, jer smo između ostalog, Goran i ja htjeli sve sami. Ali je baš bio top tulum, to smo i htjeli na kraju krajeva i baš sam presretna kako je sve ispalo - ispričala je Ivana za IN magazin.

Foto: instagram Otkrila je i da ju je Goran osvojio prije svega svojim karakterom. - Goran je jedna vrlo dobra osoba, plemenita bih ja rekla. Ta njegova energija je zaista nešto posebno. Između ostalog je i duhovit, sad znam da je i brižan otac. Kad nekog voliš i poštuješ, kad tebe netko voli i poštuje, nema se tu što više reći! To je idealna kombinacija što mi svi tražimo - istaknula je Ivana koja je prije sedam mjeseci na svijet donijela i njihovu prvu kćerkicu, malenu Vanu.

- Prije nekoliko je dana prvi put rekla mama i to je bio val oduševljenja. Mi kao roditelji jedno drugom uskačemo naravno, kako tko ima obaveze, važna je organizacija i da se poštujete međusobno - ističe Mišura. Iako je za mnoge novopečene supružnike medeni mjesec neizostavan Ivana i Goran na njega neće otputovati tako skoro.

- Nema medenog mjeseca (smijeh). Prije same svadbe smo bili 20 dana na moru i nekako smo gledali, pa ok, već smo se tu odmorili, i nema smisla razmišljati o sljedećem putovanju, ali bit će, možda ne kao medeni mjesec nego čisto iz uživancije- objasnila je Ivana.

Za vezu 48-godišnjeg Vlaovića i 17 godina mlađe Ivane doznalo se u listopadu 2018. godine samo nekoliko dana nakon što se Goranova bivša supruga spisateljica Milana Vlaović udala za direktora i suvlasnika agencije Pepermint Borisa Kovačeka. Goran i Milana u braku su bili 18 godina, a odvojenim putevima odlučili su krenuti prije devet godina iako su i nakon razvoda ostali u prijateljskom odnosu. Ivana i Goran upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a ljubav je zaiskrila tek dvije godine nakon što su se upoznali. Ivani je djevojčica prvo dijete, a Goran s bivšom suprugom Milanom Vlaović ima 27-godišnjeg Stjepana, dvije godine mlađeg Marija te 16-godišnju kćer Niku.

Goran i Ivana ne vole se pojavljivati na društvenom događanjima i Ivana je samo jednom pričala o vezi s Vlaovićem i tada je na jednoj kazališnoj premijeri na novinarsko pitanje koliko je sretna od 1 do 10 u vezi s nekadašnjim nogometašem odgovorila: Sto!.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica na novoj televiziji