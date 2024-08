Nina iz 'Života na vagi' pohvalila se slatkom gestom svog dečka: 'Poseban tretman'

Kandidatkinja sedme sezone 'Života na vagi' Nina Bandić nakon završetka emisije aktivna je na društvenim mrežama gdje dijeli različite detalje svog života. Ovoga puta je pokazala je kako je njezin dečko tetoši. Naime, otkrila je kakav joj je obrok pripremio. "Ono kad uz palačinke i slatke deserte dragi ima vremena i za skuhati riblju juhicu. Što kažeš draga moja, dobiva li prolaznu ocjenu? Poseban tretman", napisala je Nina uz fotografiju hrane i označila nutricionisticu Martinu Mlinarić iz 'Života na vagi' s kojom je ostala u kontaktu nakon showa.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Sinjanka je nedavno na Instagramu objavila i fotografiju na kojoj je pokazala kako uživa s dečkom. Uz fotografiju je kratko napisala "Ljubav". Stavila je i pjesmu od Franke Batelić 'S tobom'. Nina je u lipnju svom dragom čestitala i imendan, te je otkrila kako se zove Ante.

Na prvom vaganju Nina je imala 136,2 kilograma, a na finalnom 73,9 kilograma, što znači da je izgubila 62,3 kilograma. Nina ne posustaje nakon završetka showa i često objavljuje fotografije iz šetnji. Nedavno je za RTL.hr otkrila da na Braču nije bila samo kratko zbog odmora, već se tamo preselila. "Nekako je to sve ispalo sasvim slučajno. Pružila mi se prilika za rad na Braču i privukao me sam princip rada vrtića... To sam vidjela kao priliku za dodatno kvalitetno oblikovanje sebe kao odgojiteljice i mjesto gdje bih mogla dosta toga naučiti pa sam se odlučila preseliti na Brač", rekla je ova bivša kandidatkinja.

Ranije je podijelila i selfie koji je oduševio njezine pratitelje. "Prihvati sebe, voli sebe i nastavi naprijed. Ako želiš letjeti, moraš se odreći onoga što te opterećuje", napisala je Nina u opisu fotografije. "Prekrasna", "Wow. Druga osoba. Predivna", "Odlična promjena", poručili su joj pratitelji.

