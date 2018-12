Nina Badrić - slavlje za Dan žena u splitskoj Spaladium Areni

Brojne uspjehe koji su se zaredali proteklih mjeseci Nina Badrić odlučila je proslaviti na jedinstvenom koncertu - spektaklu u splitskoj Spaladium Areni u petak 8. ožujka. Tako će naša najveća diva Dan žena proslaviti u najboljem društvu - uz svoju publiku. Njezin hit singl "Rekao si" već je 12 tjedana na vrhu nacionalne top ljestvice, a zbog iznimnog radijskog uspjeha pjsme "Mijenja se vrijeme" prošli tjedan Hrvatska diskografska udruga proglasila ju je pjevačicom godine. Kako su iza nje dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog red je da Nina oda počast i publici na jugu Hrvatske, zato dolazi u prijestolnicu glazbe u Dalmaciji - Spaladium Arenu.



A svojim najvećim obožavateljima Nina Badrić odlučila je prirediti božićno i novogodišnjo iznenađenje i ponuditi im priliku koja se ne propušta. Naime, do 31. prosinca u prodaji će biti blagdanski paket u sklopu kojeg se dvije ulaznice za parter mogu dobiti po cijeni od 100,00 kuna. Ulaznice će biti u prodaji do Nove Godine ili do isteka zaliha.



A za slavlje u Splitu Nina je pripremila glazbenu poslasticu koja će Dan žena u Spaladium Areni učiniti nezaboravnim. Uz posebnu produkciju, scenografiju i svoj uigrani bend, te još poneko iznenađenje Nina će Dalmaciji priuštiti večer za pamćenje.

"Dugo razmišljam o velikom koncertu u Splitu i napokon se pružila prilika da se on ostvari. Toliko se veselim izvesti jedan poseban repertoar za svoju publiku u Dalmaciji i prilici da upravo tamo proslavim Dan žena. Bit će to posebna večer kakvu Split i zaslužuje i sve vas pozivam da se pridružite u što većem broju. Zahvalna sam što imam toliko toga za proslaviti, predivan prijem mog posljednjeg singla "Rekao si", iznimno uspješnu koncertnu 2018., moje sudjelovanje u showu Zvijezde gdje sam upoznala toliko divnih, talentiranih ljudi... Ali ustvari ćemo slaviti ono najljepše - glazbu" - rekla je Nina.



A koliko publika iščekuje Ninine nastupe najbolje govore podaci o rasprodanim koncertima, a koliko je radijski urednice vole u svom eteru izvještaji s radijskih postaja. Naime, sa svoja 32 prva mjesta Nina Badrić je izvođač koji je najviše puta bio na prvom mjestu HRTop40 liste. Od 179 HRTop 40 listi napravljenih do sada, Nina Badrić se sa svojim pjesmama pojavila na 167 listi, a od toga na njih 29 je bila prisutna sa po dvije pjesme.



Uspjesi su to koje treba proslaviti, zato vas sve pozivamo da se pridružite i učinite Dan žena 2019. večeri koje ćemo se još dugo prisjećati.

Ulaznice su u prodaji u sustavu Eventim:

do 31. prosinca - Blagdanski paket Radio Dalmacije – 2 ulaznice za parter po cijeni jedne = 100,00 kn

od 1.1. 2019.

100,00 kn - parter

130,00 kn - donja tribina sjedenja