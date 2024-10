Nina Badrić progovorila o izgledu i estetskoj kirurgiji, otkrila je koju namirnicu nikada ne konzumira

Omiljena diva Nina Badrić već mjesecima uveseljava svoju publiku novim pjesmama, pa tako nakon #onokad koja i dalje dominira radijskim eterom i strastvene "Kako si", stiže njezina najosobnija pjesma s nadolazećeg albuma - "Moji ljudi". Pjesma dolazi uoči objave Nininog dugoiščekivanog albuma i najavljenog spektakla u Areni Zagreb. Tim povodom, Nina je, između ostalog, progovorila i o svom mladolikom izgledu.

''Pazim se, njegujem se. Ono što je jako bitno u mom slučaju je prehrana'', kazala je za In Magazin, te naglasila da ne jede meso.

''Bilo bi smiješno da nemam bore sa svojih 50 i nešto godina, to bi bilo nenormalno, ali mislim da jako lijepo zrelim. Tako bih to rekla. Ja sam prezadovoljna. Ako neću biti zadovoljna, svečano obećajem, ja ću otići na neki facelifting. Zašto ne! Ako neću biti zadovoljna u godinama koje dolaze kako starim i ja ću se poslužiti nekim trikovima. Do sada nisam, ali sa čarima estetske kirurgije.... Poanta je da to izgleda lijepo i prirodno.'' izjavila je Nina.

Nina kaže kako je pjesma 'Moji ljudi' najosobnija na novom albumu.

."Pjesma 'Moji ljudi' je najosobnija pjesma na novom albumu. Napisala sam je prije gotovo četiri godine i za mene ima posebno emotivno značenje. Ja znam u svome srcu kome sam ju posvetila. Ona nosi jednu iskrenu emociju i govori o povratku sebi spoznajama i zatvaranju kruga života. Miro Buljan je producent ove pjesme i mislim da joj je pronašao baš pravu mjeru kao i redatelj spota Darko Drinovac koji je video zamislio vrlo intimno.", ispričala je Nina.

U novom singlu "Moji ljudi", pjesmama s novog albuma, ali i brojnim drugim Nininim bezvremenskim hitovima publika će imati priliku uživati 30. studenog ove godine na velikom spektaklu u zagrebačkoj Areni kojeg Nina naziva najvećim koncertom svoje karijere.

"Svakako ću ju otpjevati i u Areni 30.11 .i zapravo jedva čekam čuti reakcije publike jer njihov sud je na kraju jedino što vrijedi. Za mene će najveća sreća biti kada ćemo ju zajedno pjevati moja publika i ja.- moji ljudi i ja."

