Nikolina Pišek simboličnom porukom otkrila kako se osjeća: 'Nisam očekivala ovo...'

Voditeljica Nikolina Pišek na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života i time privlači veliku pažnju medija, ali i njezinih pratitelja. U novoj, emotivnoj objavi osvrnula se na 2023. godinu te je podijelila video s isječcima omiljenih trenutaka ove godine. Kazala je kako je ova godina za nju bila iznimno pozitivna.

- Najbolje stvari u životu događaju se kada ih najmanje očekuješ. Nisam očekivala da ova, toliko teška 2023. godina za cijelo čovječanstvo bude ovoliko blaga prema meni. Neki novi dobri ljudi, nove energije, putovanja, nova iskustva, novi projekti, nove dimenzije dobre i pozitivne energije. Stvarno iza kiše dolazi sunce. Ponosna sam, zahvalna na svemu i sretna. I to želim svima vama na tone, od sada nadalje. Da blagost i jednostavnost i tiha nenametljiva sreća zavladaju svugdje, u svim domovima. Sve vas volim, dobri ljudi – napisala je atraktivna brineta koja na Instagramu broji više od 125 tisuća pratitelja.

Podsjetimo, prošlo je godinu i pol od smrti njezina supruga Vidoja Ristovića, inače beogradskog povjesničara umjetnina s kojima je Nikolina bila u braku gotovo deset godina. Zajedno su dobili kći Unu, a poznato je i da se nakon njegove smrti Nikolina susrela s mnogim neugodnim situacijama i javnim prepucavanjem s Vidojevim ocem, poznatijim kao Miša Grof. Protiv snahe je u više navrata izgovorio razne i šokantne uvrede na koje nitko nije ostao imun.

- Ne znam bismo li se razveli. Ja sam zapravo zagovornik nečega što ovdje nisam poštovala, a to je neko sagledavanje faze veze gdje se morate dobro upoznati prije braka i iznijeti svoje stavove. Mi smo živjeli na dvije adrese, ja sam inače bila na privremenom radu u Beogradu kada smo se upoznali tako da nije bilo vremena za taj eksperiment. Ja sam bila vjerna, a nisam pretpostavljala da je on nevjeran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njim. Moj svekar je to prezentirao kao masažu – kazala je za domaće medije lijepa voditeljica koja osim kćeri Une ima i kći Hanu Cigoj, a koji je voditeljica obila s bivšim dečkom i novinarom Markom Cigojem.

