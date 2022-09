Nikolina Pišek ovo je objavila nakon što se na nju obrušila Borna Kotromanić: 'Hvala na pitanju'

Nakon što se Borna Kotromanić na Instagramu obrušila na Nikolinu Pišek, voditeljica se oglasila na Instagramu, u Storyjima.

- Dobro sam, hvala na pitanju - napisala je Nikolina uz fotografiju na kojoj pozira uz kamion na kojem stoji njeno prezime. Sat vremena prije objavila je tu fotografiju i na svom profilu, našalivši se: - Ja kada me pitaju čime se sada bavim.

Borna Kotromanić je ranije na Instagramu iznijela još neke detalje o pokojnom suprugu voditeljice, Vidoju Ristoviću.

Naime, objavila je video u kojem je pokazala da je Vidoje reagirao na jako puno njenih Storyja koje je objavila na svom Instagramu.

Uz to pokazala je i poruku u kojoj joj Ristović piše kako će joj dati apartman 'sljedeći put kada dođe'(iz poruke nije jasno gdje), te da je jedan od najljepših u Europi.

Isto tako obrušila se i na samu Pišek. "Nikolina, ja imam i razum i obraz, a tebi je kokain nagrizao sve po malo" napisala je Borna u objavi.

Inače, ovo nije prvi put da Borna piše o tome kako ju je Vidoje opsjedao. "Čudna je to ljubav bila dok je stavljao spolovilo u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu podučiti jer ona dobro zna da me opsjedao, a da mu ja nisam dala ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što je znam i kao žena ženi. Ti Nikolinu koristiš za svoju medijsku promociju, a njoj samo štetiš", napisala je Borna u jednoj objavi. U to vrijeme vodila je rat na društvenim mrežama s bivšom voditeljicom Vlatkom Pokos.

Podsjetimo, Borna i Vlatka započele su raspravu u komentarima. Borna je prvo komentirala podrijetlo novca Viktora Ristovića. "Novac od trgovine Arkanovim ratnim plijenom nikada nikome nije donio sreću i blagoslov, pa nije mogao ni Nikolini", napisala je bivša supruga tajkuna Luke Rajića, a u komentarima joj se odmah javila Vlatka. "A kakve to veze ima s Nikolinom? Ona nije učinila ništa loše niti je kriva za tuđe grijehe. Jesu li hrvatski tajkuni zaradili svoj novac baš najpoštenije. Ova objava je u ovom trenutku baš mjerena protiv Nikoline, ne razumijem te. Zašto nisi prije o tome govorila? Nije fer", napisala je Vlatka. Borna je zatim posebno objavila taj njen komentar i samo napisala "bez komentara". No, ponovno se javila Vlatka.

"Hrvatski tajkuni su isto ratni profiteri. Ali, nije to tvoja odgovornost niti grijeh. Ipak, svi bismo trebali pogledati vlastitu situaciju prije no što prozivamo druge. U ovom trenutku Nikolina treba ljudsku podršku, kao žena. Tvoja objava je usmjerena protiv nje. Bespotrebno", napisala je Vlatka i isprovocirala Bornu. "Vlatka, ti nemaš dovoljno ni inteligencije ni morala da prozivaš ni mog bivšeg ni muža ni mene", napisala joj je Borna. "Kad ljudi nemaju argumenata, krenu vrijeđati, zar ne?" zaključila je Pokos.

