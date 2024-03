Princezu Kate nije vidjelo ni čulo ni najbliže osoblje: 'Samo nekolicina zna što se događa i o tome šuti'

Britanska kraljevska obitelj i princeza Kate jedne su od glavnih tema u medijima ovih dana. Njezina iznenadna operacija, povratak na posao i fotošopirane fotografije samo su neki od događaja o kojima javnost govori, a za Kate se brinu brojni obožavatelji kraljevske obitelji. Princeza je u siječnju bila na operaciji abdomena o kojoj je palača izvijestila tek dan nakon te su dodali da se ona neće pojavljivati na poslu do Uskrsa. U međuvremenu, princeza je trebala odmarati i oporavljati se od operacije, a njezino izbivanje iz javnosti i tajnovitost oko njezine bolesti potaknule su različite glasine. Obožavatelji su jedva dočekali da je vide u javnosti, a toga je i ona postala svjesna. Tako da je za Majčin dan objavila svoju fotografiju na društvenim mrežama za koju se kasnije ispostavilo da je fotošopirana. Kate se potom ispričala, a od toga brojne priče kruže o njezinom zdravstvenom stanju. Mediji su tako pokušali saznati što se točno događa sa suprugom princa Williama, a tijekom odgovaranje na to pitanje otkrili su i da princezu neko vrijeme nije vidjelo ni njezino najbliže osoblje. Naime, US Weekly piše kako je osoblje reklo da je nije vidjelo ni čulo od Božića.

- Nekoliko Kateinih starijih djelatnika nije je moglo vidjeti ili razgovarati s njom, a nisu ni znali za operaciju dok nije palača objavila vijest, iznenadili su se - rekla je osoba iz palače.

- Samo nekolicina ljudi zna što se zapravo događa, ali oni o tome šute - dodala je ova osoba.

Podsjetimo, ranije se oglasila osoba iz palače koja je govorila o princezinom stanju. Ta osoba je tvrdila da se se princeza dobro oporavlja te da će se do Uskrsa ipak vratiti dužnostima. No, kako bi sve nastavilo teći svojim tokom, Kate treba mir, tvrdi. Naime, cijela situacija s fotografijom i glasinama uznemirila je princezu dok se oporavlja od operacije.

– Strašno je biti pod ovolikim povećalom javnosti dok se oporavljaš od teške operacije. Glasine su, osobito na društvenim mrežama, izmakle kontroli, ali Kate se dobro oporavlja i vratit će se do Uskrsa. Samo joj treba dati mira – rekla je upućena osoba iz palače za Page Six.

– Brinem se zbog sve ove pozornosti oko Catherine. Nije izgledala nimalo sretno u autu u ponedjeljak – dodala je druga osoba.

Inače, fotografiju Kate s djecom ubrzo nakon objave nekoliko je agencija obrisalo zbog sumnje o Photoshopu ili "staroj ljetnoj fotografiji dok je Kate bila još zdrava", a princeza se nakon toga ispričala te kazala da je željela fotografiju malo uljepšati u raznim aplikacijama. No obožavatelje kraljevske obitelji ovo je zabrinulo, a neki smatraju i da je to znak da princezino zdravstveno stanje nije dobro. O svemu se oglasio i izvor blizak obitelji.

– Nešto užasno nije u redu. Ideja da Kate nije mogla sjediti tijekom jednog fotografiranja govori mi da je ovo mnogo strašnija situacija nego što itko zna – kazao je nedavno izvor blizak kraljevskoj obitelji o zdravstvenom stanju 42-godišnje princeze Kate Middleton za britanski The Post. Dogodilo se to odmah nakon što je Kensingtonska palača objavila obiteljsku fotografiju koju je snimio 41-godišnji princ William, inače prvi sljedeći nasljednik koji čeka u redu da preuzme kraljevsku krunu, a koja pokazuje Kate Middleton s njihovo troje djece.

– Kao i mnogi amaterski fotografi, povremeno eksperimentiram s uređivanjem fotografija. Htjela sam se ispričati zbog bilo kakve zabune koju je izazvala obiteljska fotografija koju smo jučer podijelili s javnosti – poručila je princeza od Walesa, prenosi Daily Mail. Nakon što je bila na operaciji abdomena u siječnju, princeza od Walesa oporavljala se u Anmer Hallu, u ladanjskoj kući iz 19. stoljeća koja je smještena u engleskom selu Anmer.

Ta je kuća bila cijenjeno utočište u britanskoj kraljevskoj obitelji. Međutim, nedavni događaji gurnuli su ovu nekretninu u središte globalne pozornosti, a zabrinutost se vrti oko zdravlja i lokacije Kate Middleton. Ovu rezidenciju dijeli s princem Williamom nakon što ju je par dobio kao vjenčani dar od pokojne kraljice Elizabete II.

