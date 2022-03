Nicole Kidman je postala hit na društvenim mrežama zbog ove fotografije s Oscara: Najbolja reakcija

Glumica Nicole Kidman postala je hit na društvenim mrežama zbog reakcije na šamar koji je Will Smith dao Chrisu Rocku na dodjeli Oscara. Fotografija šokirane 54-godišnje glumice na dodjeli nagrada ubrzo je postala viralna na Twitteru, a obožavatelji su komentirali kako je njezina reakcija bila univerzalna reakcija većine gledatelja i u komentarima na Twitteru i drugim mrežama korisnici su poručili kako bi Kidman trebala dobiti Oscara za ovakvu reakciju.

- Nicole Kidman bi trebala dobiti Oscara za najbolju reakciju trenutak kada je Will Smith dao šamar Chrisu Rocku. Nicole Kidman i njezin suprug sjede u prvom redu i gledaju Willa Smitha kako šamara Chrisa Rocka, a njezin izraz lica govori sve - bili su neki od komentara. Kasnije su neki korisnici pisali kako je ova fotografija snimljena tijekom dodjele, ali ne u trenutku kada se dogodio incident kakav se na dodjeli Oscara ne pamti.

Nicole Kidman wins Oscar for Best Reaction to Will Smith assaulting Chris Rock. pic.twitter.com/ZTtEqsTvrn