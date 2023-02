Nick Cave odgovorio na prigovor obožavatelja: Stvari su se promijenile kada mi je sin umro

Slavni glazbenik i tekstopisac Nick Cave, frontmena sastava Bad Seeds, na svojoj stranici The Red Hand Files redovito odgovara na pitanja svojih obožavatelja. Odgovarao je na pitanja o svojoj tetovaži, iznio je svoja razmišljanja o duhovnosti i religiji, otkrio je i kako mu je najdraži film "Plavuša" o životu Marilyn Monroe i često svojim obožavateljima kroz odgovore na njihova pitanja otkriva zanimljive stvari o sebi i pri tome ne bira ona pitanja na koja može odgovoriti lako i jednostavno, dapače bira ona teža. Tako je u zadnjoj objavi na svojoj stranici odlučio odgovoriti na pitanje jednog obožavatelja koji ga je pitao u kojem je trenutku postao nalik veseloj hippie razglednica?

- Sreća, ljubav, mir. Bljak! Gdje je bijes, ljutnja, mržnja? Čitajući objave na ovoj stranici u zadnje vrijeme, imam dojam kao da slušam starog propovjednika koji se ne gasi na nedjeljnoj misi - piše obožavatelj Nicku Caveu.

- Draga/i Ermine, stvari su se promijenile nakon što je moj prvi sin umro. Na bolje ili na lošije, bijes o kojem pričate izgubio mi je privlačnost i da, možda sam zbilja postao poput vesele hippie razglednica. Mržnja mi je prestala biti zanimljiva. Ti osjećaji su mi postali poput mrtve kože koju sam trebao skinuti. Bili su kao bljuvotina. Sjediti okružen vlastitim neredom, ljut na cijeli svijet, prezirući ljude u njemu, i misleći da moj prezir prema stvarima nekako nešto znači, da je on plemenit. Mrzim ovo tu, i ono tamo i ono što je još tamo dalje, a pobrinuo sam se i da svi oko mene to znaju, ne samo znaju, nego da to i osjete. Prezir prema ljepoti, prezir prema radosti, prezir prema sreći u drugima, cijeli taj stav se samo činio, ne znam, na kraju, nekako glupim. - iskreno je odgovorio 65-godišnji glazbenik. U nastavku odgovora ispričao kako je bio shrvan kada mu je preminuo sin Arthur i bio je suočen s užasom.

- Kad mi je umro sin bio sam shrvan i utučen, i bez imalo truda ta poza gađenja prema svijetu počela se urušavati ispod mene. Počeo sam shvaćati nesiguran i ranjiv položaj svijeta. Počeo sam se uzrujavati. Osjetio sam iznenadnu potrebu, da u najmanju ruku pomognem ovom strašnom, predivnom svijetu, umjesto da ga samo vrijeđam i osuđujem. Možda, Ermine, imaš pravo, i ja sam se, bilo to dobro ili loše, iz seronje pretvorio u hodajuću veselu razglednicu. Ali, evo nas, ti i ja, šaljemo dimne signale jedan drugome preko te ideološke podjele - poručio je na kraju Cave.

Nickov sin Arthur preminuo je 2015. godine nakon što je pao s litice u Brightonu i imao je samo 15 godina. U svibnju prošle godine obitelj Nicka Cavea zadesila je nova tragedija kada je njegov sin Jethro Lazenby preminuo u 31. godini.

- S puno tuge mogu potvrditi da je moj sin Jethro preminuo. Bili bismo zahvalni za obiteljsku privatnost u ovom trenutku - kratko je tada napisao Cave.

