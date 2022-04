Ni Grammyji nisu prošli bez ismijavanja Willa Smitha: Jedan voditelj došao s kacigom, a drugi sve nasmijao upozorenjem

U Las Vegasu su sinoć održane 64. nagrade Grammy gdje je multižanrovski umjetnik Jon Batiste osvojio nagradu za album godine, a R&B duo Silk Sonic uzeo dva najveća priznanja. Batiste je dobio najvažniju nagradu večeri za "We Are", album inspiriran pokretom Black Lives Matter.

Silk Sonic, duo u kojem se nalaze Bruno Mars i Anderson Paak, osvojio je nagradu za pjesmu i ploču godine za svoj hit nadahnut sedamdesetima "Leave the Door Open". Olivia Rodrigo, 19-godišnja pjevačica, proglašena je za najbolju novu umjetnicu.

No, sve okupljene zaintrigirao je voditelj Trevor Noah koji se našalio sa šamarom Willa Smitha na Oscarima.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Trevor Noah concludes his hosting of the 64th Annual Grammy Awards show as Brothers Osborne play behind him at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

Osvrnuo se na Smithov istup u svom monologu, rekavši publici: "Imena ljudi ćemo držati dalje od naših usta večeras". Referirajući se na Smithovo upozorenje Chrisu Rocku nakon što ga je ošamario: "Izostavi ime moje supruge iz svojih usta!".

On nije bio jedina osoba koja je spomenula tu situaciju na dodjeli.

LeVar Burton (65), koji je bio još jedan od domaćina ceremonije, nasmijao je sve dok je predstavljao voditelja, komičara Natea Bargatzea (43). Tijekom svog uvoda, Burton je kazao: "Naš sljedeći voditelj je komičar, ako razumijete što mislim. Stoga moram upozoriti sve: ostanite na svojim mjestima i držite ruke za sebe". Kada je Bargatze izašao na pozornicu, na glavi je nosio podstavljenu kacigu, što je također nasmijalo okupljene: "Rekli su mi da komičari to sada moraju nositi na dodjeli nagrada tijekom svojih šaljivih dijelova monologa".

