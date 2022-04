Filip Vidović jedan očev savjet nikada neće zaboraviti i pohvalio je zaručnicu: Sluša moje kukanje kako mi je teško na treninzima

Dok publika jedva čeka vidjeti koje su sve plesove natjecatelji "Plesa sa zvijezdama" pripremili za novu emisiju, već su tijekom prve tri emisije izabrali neke od natjecatelja kao favorite. Među njima su i glumac Filip Vidović i njegova partnerica Paula Jeričević kojima je žiri dodijelio odlične ocjene za njihovu izvedbu standardnih i latino plesova. Filipa smo "priveli" na kratak razgovor između brojnih proba pa nam je ispričao koji mu je od plesova do sada bio težak i izazovan.

– Ne znam zapravo što mi je teže i izazovnije... to su dva potpuno drukčija plesna stila. Svaki ples i stil priča svoju priču koja se ne može usporediti s drugom. Oba su bila prilično zahtjevna, ali stvarno sam uživao i u jednom, i u drugom – kaže nam 31-godišnji glumac. Kad je doznao da će mu baš Paula biti mentorica u showu nije skrivao sreću, a je li taj sretan izraz lica zadržao i tijekom svih treninga i kako se slaže s plesnom partnericom, Filip objašnjava: – Bio sam upravo oduševljen jer sam želio da mi baš ona bude mentorica. Znate ono kad imate "feeling" za "feelingom" da bismo bili dobri plesni partneri. Imao sam takav nekakav osjećaj i nije me prevario. Pratim njezin rad i mislim da je izvrstan pedagog i učitelj, a uz to radi jako maštovite koreografije. Muči me na treninzima, ali ja zapravo kompletno uživam u tome. Mislim da si super odgovaramo i da smo dobro, kako se kaže, kliknuli. Ples je Filipa spojio i sa zaručnicom Natašom koja mu je najveća podrška svake nedjelje i koja je također plesačica, a otkrio nam je i kako se dogodio taj klik između njih dvoje.

– Spojio nas je jedan plesnjak na kojem smo se upoznali. Ona je samo željela upoznati dečka koji joj se prijavljivao pa otkazivao iste te prijave za radionice, a ja sam pritom mislio da mi se upucava. Prati i komentira moje nastupe, pri tome mi iznese i poneki savjet, ali nekako više sluša moje kukanje i kako mi je stalno teško na treninzima – kroz smijeh će Filip koji dolazi iz glumačke obitelji i sin je pokojnog Ivice Vidovića i Gordane Gadžić koja je njegova vatrena navijačica u svemu što radi i s ponosom dijeli na društvenim mrežama sve Filipove nastupe u showu, a u jednoj objavi rekla je da nije uvijek milostiva u komentarima prema svom sinu pa smo upitali Filipa kako prihvaćate njezine kritike.

– He-he, to je istina. Zna biti prilično stroga u kritikama, ali nemam ništa protiv toga. Svaka konstruktivna kritika dobra je kritika i uvijek te gura naprijed – kaže Filip i prisjeća se kako su roditelji reagirali kad im je najavio da će upisati Akademiju. – Na prvu nisu bili najsretniji jer znaju kroza što glumac u svom radnom vijeku prolazi i što je sve potrebno da bi izgradio svoj put. No, kada su vidjeli moju veliku želju i predanost tome, bezuvjetno su me podržali – kaže i prisjeća se savjeta koji mu je dao otac.

– To je savjet koji mi je otac dao na prvoj godini faksa. "Samo polako." To mi je ostalo u pamćenju i taj savjet mi zapravo jako pomaže i u privatnom i u poslovnom životu. Njegove ulogu u zagrebačkom HNK kritika je pohvalno dočekala, prozvali su ga i najperspektivnijim glumcem mlađe generacije, takve pohvale nose i odgovornost, ali Filipu ne stvaraju i teret. – Drago mi je da ljudi primjećuju moj rad i to me jako veseli, ali ne mislim da je to teret. To je samo neka vrsta dodatne potvrde da nastavim raditi i razvijati se smjerom kojim sam krenuo – govori nam glumac i za kraj razgovora vraćamo se opet "Plesu sa zvijezdama" i pitamo ga koga vidi kao konkurenciju u ovom showu i kojem plesu najviše se veseli.

– Veselim se svim plesovima jer latinskoameričke i standardne plesove nikad nisam plesao. Silno ih želim sve probati i dati sve od sebe u svakom od njih. Ne znam baš jesam li favorit, ali mislim da ove sezone ima više odličnih kandidata za tu poziciju. Nekako mislim da je najbitnije da uživamo u procesu, da se zabavljamo i predano radimo, a na kraju što bude – bit će – poručuje Filip.

