Ponovno fit

Nevena Rendeli i Mirna Medaković pokazale kako, nakon poroda, izgledaju u u kupaćim kostimima

Treninzi su nekad znali biti naporni i iscrpljujući, a često su obje jedva nalazile vremena za to, no trud se na kraju isplatio. Stoga su na fotkama na Instagramu odlučile to i pokazati pa su objavile kako izgledaju u badićima.