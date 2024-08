VIDEO Baby Lasagna je pogrebnu povorku pretvorio u rasplesanu skupinu

Ovogodišnji drugoplasirani predstavnik Eurovizije, pobjednik telefonskih glasova publike, Baby Lasagna na svom se najnovijem singlu dotiče kolektivnih strahova i tjeskoba – i to u neočekivanoj brzoj i energičnoj pjesmi koja se čini kao idealni nastavak globalnog hita “Rim Tim Tagi Dim”. “Biggie Boom Boom” na radijske postaje i playliste diljem svijeta stiže taman za partije koji će obilježiti kasno ljeto! Spremnu za plesne podije, pjesmu je moguće slušati i na svim glazbenim platformama, a fanovi će dobiti priliku uglas ju zapjevati na nadolazećoj europskoj Meow Back turneji koja počinje u ožujku 2025. godine te obuhvaća ukupno 21 nastup u 16 europskih zemalja, ali i nenajavljenim koncertima koji Baby Lasagnu čekaju još ove godine – uključujući 3 uzastopna na zagrebačkoj Šalati, 12., 13. i 14. rujna, od koja su dva rasprodana u samom startu.

Dok Baby Lasagna ovih dana uglavnom roni u moru ili bazenu (barem na društvenim mrežama), u novoj pjesmi zaronio je u vlastiti um – u potrazi za raznim tjeskobama i strahovima koje svi dijelimo. Ne bojeći se uhvatiti se u koštac s njima (pa i poigrati se s njima), uspio je isporučiti još jednu upečatljivu i energičnu pjesmu. Stapajući se sa strahovima – i još jednom ne shvaćajući sebe preozbiljno – Baby Lasagna priziva duhove predaka i zombija, one koji nas pokušavaju povući prema dnu (“I'm going for you”). Međutim, transformirajući mračnije emocije u nešto zabavno i spremno za plesni podij, “Biggie Boom Boom” u svojoj je suštini još jedan melodičan i odvažan hit uz koji će se pjevati na sav glas – i stiže upravo na vrijeme za neizostavne završne ljetne party pozdrave!

Glasna “Biggie Boom Boom” jasno nastavlja tamo gdje je hrvatski ESC favorit stao s “Rim Tim Tagi Dim”. Gradeći tenziju kombinacijom hipnotičkog ritma, brzih vokalnih dionica i zvuka dovoljno snažnog za stadione, nova pjesma odmah će vas motivirati na pokret.



“Ono što je posebno zanimljivo u vezi s 'Biggie Boom Boom' je to što je riječ o prvoj pjesmi koju sam napisao kao Baby Lasagna“, kaže Marko Purišić. Zapravo, ovo je sam temelj njegovog sadašnjeg kreativnog poglavlja: "Nakon što sam napisao 'Biggie Boom Boom' - iz toga je nastao cijeli projekt Baby Lasagna." Skladana u ožujku 2023. godine u sobi njegove djevojke, pjesma je, kaže napisana “iz perspektive tjeskobe, nečega s čime se mnogi ljudi bore. Tražio sam novi i drugačiji kut da se pozabavim ovom temom.



"Što se tiče pratećeg videa, on se također bavi teškim događajem, sprovodom, ali na kraju, također predstavlja neku vrstu bijega – rješenje i nadu", kaže o zapanjujućoj vizualizaciji koja prikazuje kako Baby Lasagna pogrebnu povorku pretvara u rasplesanu publiku.

Glazbeni projekt Baby Lasagna, iza kojeg stoji mladi Marko Purišić iz Umaga, nastao je iz potrebe tekstopisca i glazbenika da umjesto prema uputama naručitelja stvara glazbu po vlastitom ukusu. Na razigraniji, zabavan i jedinstven način Marko svoje dugogodišnje stvaralačko iskustvo (uključujući pisanje pjesama za bend Mono Inc. Koji je ostvario zapažen uspjeh u Njemačkoj) koristi za poigravanje različitim žanrovima, te u isto vrijeme piše više u skladu s vlastitim iskustvima i pogledima na svijet. „Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova“, poručuje glazbenik koji najavljuje i skorašnji izlazak debitantskog albuma. Kao Baby Lasagna ima više od 64 milijuna sveukupnih streamova na glazbenim platformama, te je njegova ESC himna „Rim Tim Tagi Dim“ dobila najviše glasova javnosti na ovogodišnjem natjecanju u Malmöu. Ranije ovog ljeta, Baby Lasagna oduševio je nastupima na velikim festivalima diljem Europe (uključujući susjedni EXIT), a velika nadolazeća Meow Back turneja počinje u ožujku 2025. godine.