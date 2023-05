Neni Belanu usred koncerta ispao zub: 'Skrivao sam se iza mikrofona da se ne vidi rupa'

Kantautor Neno Belan (61) gostovao je u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena" IN magazina, gdje je ispričao iza koje pjesme nije vjerovao da će postati hit, ali i kako se snašao kad mu je usred koncerta ispao zub.

- Meni je prvo zub puknuo dan prije nastupa i ja sam kupio neko ljepilo i zalijepio to nekako ali očito ne dobro jer je usred nastupa odjednom zub izletio, ali nije to publika skužila pa sam se cijeli nastup skrivao iza mikrofona da se ne vidi ta rupa ali kako je tu bila rupa to je jako šuštalo i ja sam cijelo vrijeme tako šuštio dok sam pjevao - prisjetio se Neno.

Ispričao je i kako je nastao hit "Stojin na kantunu".

- To je bilo snimanje druge ploče grupe Đavoli. I mi sad to slušamo, i dođe taj ''Stojin na kantunu'', ja slušam i govorim što je ovo sad glup tekst, dva tona, nema nikakve melodije ja govorim ovo se skida, oni svi skočili na mene, što se neće snimiti pa ovo je hit, u svakom slučaju na kraju smo se posvađali svi i zamalo je došlo do razlaza benda jer sam ja inzistirao da se ta pjesma skine. Nekako su me uspjeli nagovoriti i dan danas je ta pjesma jedan od najvećih hitova koje sam ikad napravio - ispričao je Neno Belan.

Dodao je da je u tom trenu mislio da "tu nema ništa što valja".

Za pjesmu ''Rock galama'' jednim dijelom su krivi susjedi Marijana Bana. - Imao sam samo refren teksta rock na hani emili i ani ništa drugo. I što ću sad nazovem Marijana Bana, ja govorim hitno mi je, trebaš mi u roku od odmah napraviti tekst, ja ću poslati refren, a ti mi napravi priču. Napravio je tekst, a on je bio o jednoj njegovoj susjedi koja je živjela stan ispod njega i tu je uvijek bila nekakva svađa to je ustvari pjesma iz života, o njegovoj susjedi mladoj - priča Neno.

Inače, Ban je bio predgrupa Đavolima na njihovom prvom koncertu.

- To je kao naš prvi nastup koji smo mi organizirali u jedriličarskom klubu. Kraj 1984. godine. Moj tadašnji basist je rekao - slušaj imam ja jednog prijatelja koji bi želio ono prije nas zasvirati sam, ja govorim nema problema, dovedi ga i ono na tonskoj probi se pojavila sjena 2,02 visok, ali bio je duplo tanji nego danas. Od svog tog novca koji smo skupili smo kupili srdele i onda je poslije koncerta publika s nama jela - prisjetio se Neno.

