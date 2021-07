Nemilosrdni engleski mediji 'počastili' uplakanu Kate koju je suprug tješio na tribinama

Engleska nogometna reprezentacija izgubila je u finalu Eura od Italije nakon izođenja jedanaesteraca. Poraz Tri lava pogodio je mnoge navijače Engleske, a jedna od njih je i supruga kapetana engleske nogometne reprezentacije Harryja Kanea, Kate Kane.

Kate koja je pratila suprugovu momčad s tribina Wembleyja nakon dramatične utakmice nije mogla sakriti suze, a dok ju je suprug Kane tješio i grlio, engleski mediji, ali i navijači nisu štedjeli na pogrdnim komentarima pa su kapetanovu suprugu nazvali "buckom", "plačljivicom" i "neugldnom".

Foto: Richard Pelham/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL 11.07.2021. Italy v England EURO 2020 Final. Harry Kane consoles tearful wife Katie after game Material must be credited "The Sun/News Licensing" unless otherwise agreed. 100% surcharge if not credited. Online rights need to be cleared separately. Strictly one time use only subject to agreement with News Licensing Photo: News Syndication/PIXSELLPhoto: NI Syndication/PIXSELL

Inače oštri Englezi, prije nekoliko dana su "počastili" i ostale WAGsice, a usporedili su ih sa zlatnom generacijom koju su predvodile Victoria Beckham, Cheryl Cole i Coleen Rooney koje su na Svjetskom prvenstvu 2006.godine bile kraljice tribina i stila, dok za novu ekipu koju predvode upravo Kate i supruga golmana Jordana Pickforda, Megan Davison nemaju bas riječi hvale.

Foto: Instagram/ daisssmaguire_ Foto: Instagram/ daisssmaguire_

No ipak se čini kako ih komentari previše ne zamaraju, pa su djevojke i supruge, unatoč suzama i porazu na društvenim mrežama podjelile snimke i fotografije zabave koja je u prostorijama Wembleyja trajala do jutarnjih sati.