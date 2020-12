Neki su kritizirali odijevanje HRT-ovih voditeljica, no mislim da nismo preskočili crtu dobrog ukusa

Zabavni program HRT-a ove je godine bio pokošen epidemijom koronavirusa pa su gotovo sve emisije doživjele promjene, a neke od njih su i pauzirale snimanja. No, urednik Zabavnog programa Mario Sedmak zadovoljan je napravljenim te najavljuje i zanimljiv program za božićne i novogodišnje blagdane.

– Sve smo mijenjali: Milijunaš, Volim Hrvatsku, Potjera, Zvijezde pjevaju i Kod nas doma su doživjeli promjene. Nažalost, snimili smo samo jednu A-stranu i proizvodnja je stala. Ono što je najvažnije je da se u svim emisijama držimo epidemioloških mjera, rekao bih čak i više nego što su propisane. Reduciran je broj ljudi, na snimanju apsolutno svi nose maske, tako da zasad, osim sporadičnih slučajeva, nismo imali puno pozitivnih osoba. Isporučujemo 15 emisija tjedno, a sve smo uspjeli odraditi s malim brojem ljudi – kazao nam je Sedmak.

Kao što je to i običaj, na HRT-u su promjene u emisijama radili u dogovoru s vlasnicima licenca, pa je tako Milijunaš dobio novi džoker “tri znalca”, a show “Zvijezde pjevaju” snimao se preko ljeta, dok je finalna emisija emitirana uživo.

– Nekim izmjenama sam prezadovoljan. Svi hvale “tri znalca”, koji su bolji džoker od publike, jer u publici su sjedili statisti. To nije naše rješenje, u njemačkom Milijunašu također imaju znalce. “Zvijezde pjevaju” nije format za snimanje nego za uživo, no čak su nam i s BBC-ja čestitali kako smo se izvukli s obzirom na koronakrizu i snimili sedam epizoda. Stvarno smo se trudili da sve emitiramo, a sjećate se da je počelo s online Večernjakovom ružom, koja je odlično prošla – kaže Sedmak.

Što se tiče zabave, četvrtak je udarni dan za to jer na HRT-u, budući da se tada emitiraju Kod nas doma, Potjera, Milijunaš, Puls, te Klub 7 na Drugom programu.

– Jako smo zadovoljni gledanošću. Emisija Kod nas doma dignula se na četiri do šest posto, što je odlično jer smo prije imali dva do tri posto. Potjera se u gledanosti izmjenjuje s Dnevnikom. Nakon toliko godina emitiranja privlači sve više pozornosti. Osobno mi je to jedan od najboljih kviz formata, jer je sjajna dramaturgija u 45 minuta, što je sjajno – kazao je Sedmak i najavio blagdansko izdanje kviza Tko želi biti milijunaš. Snimanje emisije odgođeno je jer se u međuvremenu koronavirusom zarazio jedan od znalaca, no Sedmak je najavio kao će se emisija snimiti i emitirati za blagdane.

– Mi praktički ne možemo ništa snimati. A-strana je stala s proizvodnjom, vidjet ćemo kako će biti u siječnju. Za Božić ćemo emitirati najbolje božićno izdanje emisije, a za novogodišnju noć imat ćemo posebnu emisiju s najboljim izvedbama, a uspjeli smo snimiti i neke nove glazbene brojeve. Sve te pjesme snimali smo vani, ponovno uz pridržavanje svih mjera. Bit će to ugodan doček Nove godine. Što se tiče Milijunaša, radi se o humanitarnoj emisiji čiji prihod ide za rađaonicu Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u Petrovoj. Natjecat će se dva para: finalisti showa Zvijezde pjevaju Arija Rizvić i Ivan Šarić te Ornela Vištica i Boris Svrtan, glumci koji igraju u novoj uspješnici Kerempuha “Predsjednici & ca”. Džokeri zovi bit će im naši lovci iz Potjere, kaže Sedmak.

Što se tiče planova za iduću godinu, oni će opet ovisiti o epidemiji koronavirusa, ali i financijama. No, Sedmak nam je otkrio kako i tu ima zanimljivih ideja.

– Planiramo novi show u kojem bi profesionalci učili amatere, samo što bi se radilo o slikanju. Svakako bih htio i da se u naš program vrati i “Ples sa zvijezdama”, budući da su nas zvali s BBC-ja i pitali jesmo li zainteresirani kad licenca bude slobodna. Već smo razgovarali i o cijeni. Imali smo u planu i novi dnevni kviz, no i on je trenutačno na čekanju zbog aktualne situacije. Snimamo i dalje “5.com s Danielom”, unatoč svim nepogodama koje smo imali zbog izolacije – kaže Sedmak koji redovito prati sve pohvale, ali i kritike koje gledatelji pišu na društvenim mrežama.

– Svatko ima svoje mišljenje. Mislim da HRT s obzirom na kritike ide do limita dobrog ukusa. Posljednjih tjedana neki su kritizirali odijevanje naših voditeljica, no mislim da nismo preskočili crtu dobrog ukusa. Možda smo došli do granice, ali nismo je preskočili – kazao je Sedmak.