'Neki ljudi su spremni otići tako daleko da imaju ženu i djecu, a onda ženu prevare s muškarcem'

Influencer Marco Cuccurin (22) natjecat će se ove sezone u showu 'Ples sa zvijezdama'. Marca se mnogi sjećaju kao pobjednika showa 'Zvijezde pjevaju' gdje je pjevao s Mijom Negovetić, a čini se da se sada odlučio upustiti u drugu reality avanturu. Marco otvoreno govori o svom životu, a sada je progovorio o svojoj seksualnosti o kojoj je i ranije javno govorio.

- Ima momenata kad možda shvatim da sam trebao povući kočnicu jer ja zaista ne krijem od svojih divnih prijatelja koji me prate apsolutno ništa. Je li to možda moja greška - je, i znam da mnogi kolege influenceri ne bi to napravili, ali ja sam sebi obećao da se onog trenutka kada prestanem biti sto posto ja i sto posto iskren trebam povući s javne scene i prestati ovo raditi. Za mene ne postoji sram niti po pitanju moje seksualnosti niti zbog moje prošlosti i teškog djetinjstva ili toga da sam bio siromašan... Sve je to nešto što me učinilo ovakvim čovjekom kakvim me danas možete gledati. Tako da ne žalim, možda mi je ponekad samo žao da nemam neku privatnost kada odem negdje nešto pojesti ili prošetati. Jednostavno želim imati jedan tipični život u kojem možeš hodati negdje bez puno pogleda, propitkivanja i slično, no s druge strane sretan sam kad mi ljudi prilaze, pa je to uvijek jedan dvosjekli mač. No od 365 dana u godini možda mogu reći da ih ima 20 kada mi zaista treba mir i kad bih se volio prošetati a da nema nikoga oko mene - izjavio je za dnevnik.hr.

Komentirao je i kako su ga zbog seksualnost maltretirali u školi, no skupio je hrabrost to ipak podijeliti.

- Uvijek je to težak potez. Prije svega, priznati sebi, zatim obitelji, prijateljima, a pogotovo u javnosti kada znate da živite u maloj zemlji u kojoj se tabu teme uvijek osuđuju i u kojoj je jako teško pričati o nečemu o čemu se ne priča svaki dan. Primjerice, politika je nešto o čemu vodimo rasprave svakoga dana i ljudi su jednostavno već oglušili na te neke stvari. No o seksualnosti se kao takvoj različitoj ne priča, uvijek se kroz cijeli život normaliziralo samo muško-ženske odnose. Bilo je teško, kroz školovanje sam prolazio teške periode, no onoga trenutka kad sam pronašao sebe i bio sto posto siguran tko sam, više se to nije toliko događalo, tako da ima nešto i u tome da budeš zaista siguran u sebe, jer kad si siguran u sebe, onda ti nitko ništa ne može.

Ja sam stvarno zahvalan na tome što su me ljudi podržali i ono što često čujem je da su ljudi zapravo promijenili mišljenje o LGBTQ zajednici upravo zbog mene. Ja samo želim da se to normalizira i da ljudi to mogu poštovati i da kad to vide na ulici, da se ne osuđuje. Opet, na kraju dana svatko neka živi svoj život, ja ću svoj živjeti u četiri zida, a svatko neka bira onda svoj neki put koji želi. Doduše, seksualnost se ne bira i to je ono što me često nervira jer ljudi ne razumiju da se s time rađaš i da je to jednostavno nešto što u pubertetu shvatiš i ne možeš više protiv sebe. Doduše, puno ljudi to radi, ja znam jako puno ljudi na našoj estradi koji doslovce lažiraju cijeli svoj život i općenito ljude koji su spremni otići toliko daleko da imaju i ženu i djecu, a da u suštini nisu sretni i kasnije tu ženu prevare s muškarcem - rekao je Marco.

