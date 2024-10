Ne viđamo ga često! Anđa Marić objavila fotografiju 21-godišnjeg sina Gašpera

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić na svom je Instagram profilu objavila fotografiju svog sina Gašpera i oduševila pratitelje. Anđa je napisala da Gašper ima 21 godinu, a mnogi su mu u komentarima čestitali rođendan. Ovo nije prvi put da naša bivša manekenka objavljuje sliku svog sada već odraslog sina. Naime, prije dvije godine mnoge je oduševila fotografija koju je tada objavila.

- Došle su mi moje najdraže slovenske bebe. Lijevo je moji Gašpi, desno je Vidian, prva beba koju sam upoznala tamo i Gašpijev prijatelj od rođenja - napisala je tada Anđa uz fotografiju na kojoj je nasmijana pozirala s dečkima.

Anđa je sina dobila u braku sa Slovencem Primožom Dolničarem. Upoznali su se na jednoj modnoj reviji, a Anđu je zaprosio nakon samo tri mjeseca veze. Pjevačica se zbog njega preselila u Sloveniju. Vjenčali su se 2003. godine, a godinu dana kasnije na svijet je došao Gašper. Rastali su se nakon sedam godina braka nakon čega je uslijedila borba za skrbništvom nad njihovim sinom.

VEZANI ČLANCI:

Nedavno je na društvenim mrežama objavila video u kojem se prisjetila svoje borbe i pružila je podršku Severini koja prolazi kroz sličnu situaciju. Ispričala je kako svom sinu nikada nije htjela govoriti ružno protiv njegovog tate jer dijete jednako voli i majku i oca i nije htjela da joj sin pomisli kako mrzi i njega.

GALERIJA Nestvarna ljepota glumice Angeline Jolie (49)

- Draga, moram ti reći da iskreno suosjećam s tobom, ali da to ništa ne znači! To je farsa i laž koju radi sud, umjetna tvorevina koja nema veze s pravdom. Prošla sam to tri puta, potpuno oduzimanje skrbništva i vidi sad. Jači smo nego ikad. Sve to je pobjeda za tebe u očima tvojeg djeteta. Vidjet ćeš. Sada točno kužim kakve svinjarije radi njegov tata. Ne bi se na njegovom mjestu toliko zamjerala mladom dečku i stala između njega i njegove mame - posljedice u njihovom odnosu su skoro nepopravljive. Vidjet ćeš - rekla je Anđa.

GALERIJA Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke Photoshopa?