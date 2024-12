'Ne smatram ga više dijelom obitelji!': Rođak Eda Sheerana otkrio razloge njihovog narušenog odnosa

Jethro Sheeran, rođak svjetski poznatog glazbenika Eda Sheerana, javno je progovorio o njihovom narušenom odnosu i obiteljskom sukobu koji je eskalirao zbog glazbenih nesuglasica. U ekskluzivnom intervjuu za britanske medije, 42-godišnji Jethro je iznio svoju stranu priče i razloge zbog kojih više ne želi imati kontakt sa svojim slavnim rođakom.

Jethro, koji je devet godina stariji od Eda, tvrdi da je imao ključnu ulogu u oblikovanju glazbenog ukusa svog mlađeg rođaka. Tijekom školskih praznika, dvojica rođaka provodila su vrijeme zajedno pišući i snimajući pjesme. Bili su jedini glazbenici u velikoj irskoj obitelji i dijelili su strast prema glazbi, što je rezultiralo bliskim odnosom i zajedničkim projektima.

Glavni uzrok sukoba je pjesma "Raise Em Up" koju su zajedno snimili 2010. godine, a koja se kasnije pojavila u filmu "All Stars" 2013. godine. Jethro je nedavno želio objaviti remiksiranu verziju te pjesme, na kojoj bi se nalazilo i Edovo ime i slika, no tada su uslijedile pravne prijetnje.

Odvjetnici Warner Musica, Edove izdavačke kuće, kontaktirali su Jethra s prijetnjom tužbom ako ne prestane koristiti Edovo ime u komercijalne svrhe. Jethro tvrdi da su imali usmeni dogovor o tri pjesme koje je on napisao i producirao, a za koje nikada nije dobio priznanje niti financijsku naknadu, dok je Ed na njima zaradio milijune.

- Ne smatram više Eda dijelom svoje obitelji. Volim ga jer smo krv i meso, ali ne trebam ga više poznavati - izjavio je Jethro, dodajući da Ed mora prvi zatražiti oprost ako želi pomirenje. Situacija je toliko loša da Jethro nije upoznao ni Edovu suprugu Cherry Seaborn niti njihove dvije kćeri.

Dok je Ed postao globalna glazbena zvijezda s procijenjenim bogatstvom od preko 340 milijuna eura, Jethro i dalje pokušava ostvariti glazbeni proboj. Trenutno živi između Velike Britanije i Danske, radi na hip-hop materijalima i surađuje sa svojom kćeri Skylom Rain, koja je također glazbenica.

Unatoč gorčini koju osjeća, Jethro ističe da je ponosan na Edov uspjeh, iako smatra da njegove pjesme "nemaju dubinu i zvuče kao uspavanke". San mu je bio nastupiti s Edom na Wembleyju, no čini se da će taj san ostati neostvaren dok se situacija između rođaka ne promijeni.

