'Ne financira me zaručnik!': Smatraju je najseksepilnijom glumicom, a sada je otkrila tajnu uspjeha

Američka glumica Sydney Sweeney (27) jedna je od najbrže rastućih mladih zvijezda u Hollywoodu. Atraktivna plavuša pozornost je izazvala nastupom u popularnoj seriji 'Euforija', a nastavila ulogama u brojnim filmovima, među kojima se ističe najnovija romantična komedija 'Anyone But You'. Mnoge zanima tajna uspjeha 27-godišnje Sydney, a nedavno su u javnost procurile glasine kako ju uzdržava 13 godina stariji zaručnik, američki producent Jonathan Davino.

- Ja sam vrlo uspješna, neovisna žena koja je naporno radila da bi došla do ovoga gdje je danas - izjavila je Sweeney u razgovoru za magazin Glamour, koji ju je proglasio ženom godine. - Sve sam sama postigla i kupila. Osigurala sam siguran život sebi i svojoj obitelji - naglašava glumica koju smetaju najnovije insinuacije. Također naglašava kako Davino, s kojim je u vezi od 2018., financijski ne potpomaže njezinu producentsku kuću 'Fifty-Fifty Films' već je njegova uloga više savjetničke prirode. Kako kaže, užitak je moći pričati o stvarima koje najviše voli s najdražim ljudima: - Možete biti u zdravoj vezi s nekim i također biti vrlo uspješni bez potrebe za muškarcem. Mi smo suigrači. Zajedno smo u tome i jedno drugom želimo uspjeh - tvrdi Sydney.

Sweeney se pohvalila i da je majci otplatila hipoteku, baki i djedu unajmila privatni avion kako bi je mogli posjetiti na snimanju filma u Italiji, a ujaku kupila bord za plovidbu obiteljskim jezerom. Na kraju kao razlog uspjeha ističe strahove iz djetinjstva: - Potječem iz obitelji gdje sam vidjela kako su moji roditelji izgubili sve i užasavam se toga. Taj strah će mi uvijek biti usađen. Ja naveliko štedim. Ne idem i samo trošim novac. Volim ulagati i povlačiti pametne poteze s novcem kojeg zaradim. No ne mislim da ću se ikada potpuno opustiti - zaključila je mlada zvijezda.

Podsjetimo, 27-godišnja glumica ponosi se svojim tijelom, koje često pokazuje na društvenim mrežama. Tako je sredinom kolovoza na Instagramu objavila nekoliko fotografija kako uživa na odmoru sa svojim prijateljima. Na sebi je imala zanimljiv sportski jednodijelni kupaći kostim. "Mislim da ovo zovu 'thirst trapom'", napisala je u opisu objave. Izraz "thirst trap" označava izjavu ili fotografiju kojom se želi privući pozornost ili seksualno zainteresirati ljude, navodi Cambridge Dictionary. Često se to odnosi na objavu vrućih selfija i fotografija.

"Uživaj, život je lijep", "Predivna si", "Bez riječi sam", "Ljepotice", samo su neki od komentara ispod objave koje je u manje od 24 sata skupila gotovo četiri milijuna oznaka "sviđa mi se". Osim toga, mlada je glumica nedavno također objavila nekoliko fotografija dok je pozirala ispred ogledala. - Ne objavljujem često selfieje ispred ogledala, ali kad to napravim, nastane kaos - napisala je atraktivna glumica u opisu fotografije. Naime, nosila je top bez naramenica i kratku suknju u istom dezenu kao i top, a ovom je kombinacijom istaknula sve svoje atribute, kao što su ravan trbuh i grudi. Ta je objava prikupila skoro pet milijuna "lajkova", a pratitelji su joj ostavljali razne komentare.

Dok su jedni hvalili njezinu vitku liniju, drugi su se osvrtali na njene ranije komentare da je izvrgnuta seksualizaciji još od djetinjstva zbog svojih grudi. "I onda se pita zašto je svi seksualiziraju", "Čini mi se kao da ovo sve namjerno radi, pretjeruje... Samo me zanima kako to emocionalno podnosi", "A nije joj jasno zašto su joj većinom pratitelji muškarci", "Licemjerna je", neke su od kritika koje je dobila tada na svoj račun.

U intervjuu kojeg je dala za Wall Street Journal, Sweeney je otkrila je da nikad ne pije kavu i da navodno može funkcionirati sa samo dva sata sna. - Spavam koliko god imam sati sna, ali poznata sam po tome što mogu funkcionirati uz vrlo, vrlo malo sna jako dugo vremena - rekla je lijepa glumica za Wall Street Journal nakon što su je upitali o glasinama da može funkcionirati na samo dva sata sna. Kad su je upitali o njezinoj rutini doručka, dodala je: - Nikad nisam probala kavu. Pijem samo vodu. Za doručak volim zdjelu bobičastog voća. Možda malo granole, slanine, kroasana, ali uvijek idem na bobičasto voće. U intervjuu je Sweeney priznala i da joj se sviđaju 'vježbe visokog intenziteta za cijelo tijelo', poput SolidCorea, iako je nakon toga 'ubija stražnjica', te da se obično ustaje u 7:30 svakog jutra.

