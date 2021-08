Natjecatelji pred milijunima gledatelja otvoreno govore o svom seksualnom životu, ali u showu im je seks zabranjen

Too Hot to Handle Netflixov je reality show koji je od samog početka prikazivanja podigao mnogo prašine, a tijekom lockdowna, kada se tek i pojavio, bio je pri vrhu hrvatskog trendinga na Netflixu. I dok su reality emisije sinonim za razuzdano ponašanje, "Too Hot to Handle" temelji se na sasvim drukčijem konceptu.

Naime, umjesto da potiče razuzdano ponašanje natjecatelja, glavna zamisao je da natjecatelji u showu pokušaju razviti čvrste veze. Snimanje druge sezone Too Hot to Handle za natjecatelje je, kako kažu, bio spas, upravo zato što je u vrijeme snimanja na egzotičnoj lokaciji svijet bio u lockdownu, a oni su imali priliku uživati u resortu smještenom na otocima Turks i Caicos gdje noćenje košta vrtoglavih 10.000 dolara.

- Korona nam je prije početka snimanja stvarala najviše problema, morali smo dovesti natjecatelje iz različitih dijelova svijeta, a situacija s restrikcijama i vizama mijenjala se iz dana u dan. Iako se na papirima "Too Hot to Handle" čini kao najgori mogući scenarij u vrijeme pandemije, uspjeli smo sve napraviti kako treba - objasnila je jedna od producentica Amelia Brown.

U bajkoviti resort smješteno je deset vrlo atraktivnih mladih ljudi koji misle da su natjecatelji sasvim drugog realityja koji se zove "Parties in Paradise", gdje će pijuckati koktele i očijukati iz čiste zabave, no tek što stignu u resort i počnu prvi znakovi privlačnosti, otkrivaju da se zapravo nalaze u "Too Hot to Handle", odnosno u realityju u kojem je zabranjena bilo kakva vrsta seksualne aktivnosti, a osim šanse za pronalazak prave ljubavi, pobjednik kući nosi i nagradu od 100.000 dolara, no i tu postoji caka.

Naime, za svako kršenje pravila, ovisno o tome radi li se o velikom ili malom prekršaju, nagrada se umanjuje, pa će tako primjerice jeftiniji prekršaj odnosno poljubac koštati 3000 dolara.

Čim se pojavio na Netflixu, reality je izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama, i iako su ga mnogi prozvali najglupljim realityjem, gledanost prve sezone bila je golema, pa su tako u međuvremenu snimljene još dvije sezone, a pažnju je ponajviše privukla druga sezona, pogotovo nakon ponovnog okupljanja nakon završetka showa kada su parovi obznanili da su u vezama i nakon što su se kamere ugasile.

Za drugu sezonu prijavilo se više od 1000 natjecatelja, dok ih je poziv za audiciju dobilo oko 500. Kako kažu producenti, proces odabira pravih osoba nije bio nimalo jednostavan budući da osim izgleda osobe moraju biti otvorene i imati karizmu.

- Na kraju, tražili smo osobe koje su otvorene i kojima je ugodno pred kamerama i milijunima ljudi govoriti o svojem seksualnom životu i vezama. Kao i u većini realityja, ako osobe nemaju "filtera" i spreme su govoriti o apsolutno svemu, uvijek će dobro izgledati na televiziji - otkrio je producent Ros Coward.

- Također, bitno je da svaki natjecatelj iza sebe ima zanimljivu životnu priču, a da bi bili zanimljivi gledateljima, tijekom showa otkrivali su događaje zbog kojih su postali osobe kakve su danas, zato je proces odabira kandidata trajao nekoliko mjeseci - dodao je Coward.

Za razliku od prve sezone kada se nagrada dijelila među natjecateljima, u drugoj sezoni pobjednik je bio samo jedan.

Natjecatelji druge sezone odlučili su da je to Marvin Anthony, mladi francuski model koji je postao bogatiji za 55.000 dolara. Iznos koji je zaradio bio je gotovo dvostruko manji od početnog, što zapravo i ne čudi s obzirom na to da se već tijekom prva dva dana smanjio za 21.000 dolara budući da Lani (digitalnoj domaćici koja 24 sata dnevno prati natjecatelje) ništa ne može promaknuti.

- Lana ima meni, nešto kao listu koktela na kojoj su cijene prvo niske, a s vremenom postaju paprene. Zapravo, natjecateljima prekršaj dođe kao narudžba kojoj ne znaju cijenu i uvijek su šokirani kada im stigne račun - objasnio je Coward.

No gledatelje najviše zanima da li veze koje počnu ispred kamera opstanu nakon završetka showa, budući da u drugoj sezoni nekoliko parova od samoga početka počinje razvijati vezu.

Par koji je u drugoj sezoni postao omiljen publici su Cam Holmes i Emily Miller, koji su na nedavnom okupljanju nakon showa obznanili da su i šest mjeseci nakon završetka realityja u vezi. Cam i Emily imali su trnovit put u emisiji, a sada zajedno žive u Londonu.

- Mnogo je teže bilo održati vezu u emisiji. Imali smo mnogo uspona i padova koji su dodatno zakomplicirali stvari, nakon završetka emisije samo smo nastavili ono što smo započeli. Promijenio sam se i iskreno kažem da nakon svih loših odluka u životu, Emily je osoba s kojom želim provesti ostatak života - rekao je Cam.

Još jedan par koji je imao mnogo uspona i padova su i pobjednik Marvin te njegova (bivša) odabranica Melinda Melrose. Iako su iz showa izašli kao par, ljubav nije dugo potrajala, a Melinda je ubrzo našla sreću s drugim natjecateljem, youtuberom i tiktokerom Peterom Vigilanteom koji je na nju bacio oko još u resortu, no ona ga tada nije doživljavala.

Osim dva spomenuta para, svoju vezu potvrdila su još dva para, Carly Lawrence koja je bila finalistica i Joe Joy koji je naknadno ušao u show, te još dvoje naknadnih natjecatelja koji su dodatno zakomplicirali odnose, Robert Van Tromp i vatrena pilotkinja Christina Carmela koji su uz zanimljiv opis (za čije ćete značenje morati gledati emisiju) s obožavateljima podijelili da su zajedno.

- Dvadeset sekundi postalo je šest mjeseci s tobom.

"Too Hot to Handle" možda je proglašen najglupljim realityjem, no gledanost mu iz dana u dan raste. Odnedavno je na Netflixu dostupno i brazilsko izdanje u kojem se dvanaest natjecatelja bori za nagradu od 95.000 dolara, a nove epizode dostupne su iz tjedna u tjedan.

