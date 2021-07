Natjecatelj u Milijunašu tražio pomoć na prvom pitanju, gledatelji i voditelj ostali zgroženi

Na društvenim mrežama širi se video iz ovotjedne emisije britanskog Milijunaša, zbog natjecatelja koji je iskoristio džoker već na prvom pitanju. Naime, natjecatelj Conor Kim nije znao odgovoriti na pitanje "Koji Keith je stekao slavu kao član Rolling Stonesa?"

Uz Keitha Richardsa bili su ponuđeni country pjevač Keith Urban, lik iz filma Keith Urban, te poznati britanski voditelj iz 70-ih i 80-ih Keith Chegwin. Njegova neodlučnost nasmijala je voditelja Jeremyja Clarksona.

- Zašto takvo lice?, natjecatelja je pitao Clarkson, a on mu je odgovorio kako može izbaciti dvojicu, i to Urbana za kojeg je znao da je country pjevač, te Lemona.

- Rolling Stones nisu moj tip glazbe, rekao je Kim, a Clarkson mu je odgovorio kako su oni institucija, a ne glazba.

Natjecatelj se zatim odlučio iskoristiti džoker "pitaj voditelja", koji postoji u britanskoj verziji Milijunaša.

- Moj je odgovor Keith Richards, ne mogu vjerovati da me plaćaju za ovo, rekao je Clarkson.

Idući džoker Kim je potrošio već na drugom pitanju koje se odnosilo na starinski, pristojniji izraz kojim nekom dajete do znanja da idete na toalet. Bili su ponuđene fraze: "Beating around the bush", "Spending a penny", "Letting off steam" i "Hitting the sack". Kim je ovaj put izabrao džoker pola-pola prije nego je odgovorio da je točna fraza "Spending a penny". Naravno, odmah nakon emitiranja krenuli su komentari na društvenim mrežama, a gledatelji su bili zgroženi jer Kim nije znao odgovor na tako jednostavno pitanje.

Bez obzira na početno neznanje, Britanac je na kraju dogurao lak do 125 tisuća funti (oko milijun i sto tisuća kuna).

VIDEO:Vesna Dragojević: “Naši unuci obožavaju Oliverove pjesme, a najviše vole Nadalinu”