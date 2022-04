Naša voditeljica u reklami je bila s Evom Longoriom, a supruga podupire u 'Plesu sa zvijezdama': 'I ja sam mislila da ima dvije lijeve'

Nekako se čini kako ove 2022. godine napokon možemo reći da se sve pomalo vraća u, kako se voli kazati, “staro normalno”, a to može potvrditi i voditeljica i model Iris Cekuš (37) kojoj godina nije mogla početi bolje. Još u siječnju otišla je za Pariz kako bi snimila kampanju s L'Oréal Paris i to ni manje ni više nego sa slavnom glumicom Evom Longoriom (47).

Razgovori s Evom Longoriom

- Da, nakon povratka s odmora iz Meksika i New Yorka dobila sam prvi posao u 2022. i stvarno godina u poslovnom smislu nije mogla bolje početi. Radi se o reklami za L’Oréalov Magic Retouch proizvod koji Eva Longoria inače reklamira – ispričala nam je Iris. Nju je njezina agencija sa sjedištem u Parizu predložila za posao, a nakon što je ušla u uži krug, morala je snimiti video u kojemu je odglumila scene iz reklame i dijalog s Evom.

- Budući da je taj casting stvarno bio veliki i da ga je jako puno modela dobilo, snimila sam video u 10 min jednu nedjelju popodne bez ikakvog očekivanja i nakon dva do tri dana su mi javili da sam dobila posao. Bila sam stvarno sretna jer je to projekt kakav svaki model želi dobiti. Produkcija je velika, sve me podsjetilo na poslove prije covida iako su nas svakodnevno testirali prije ulaska u studio. Ali samo snimanje je bilo na vrhunskoj razini, jako puno ljudi je bilo na setu, cijeli tim koji je na tome radio je top u svom poslu, počevši od stilista, vizažista, frizera, pa do redatelja i majstora rasvjete – oduševljeno će Iris. Za sada je, kaže, riječ samo o jednoj reklami, no nije joj bilo prvi put da radi s L’Oréal grupacijom. A nada se da neće biti ni posljednji. Za Evu kaže da je veliki profesionalac u svom poslu te da je jako simpatična, pristupačna i “normalna”.

- Bilo je jako zabavno snimanje jer se ne radi o tipičnoj reklami gdje nema dijaloga nego suprotno, tako da smo nas dvije cijelo vrijeme snimale zajedno i pričale – kaže.

U kratkim pauzama od snimanja pričale su, dakako, i o Hrvatskoj, a Iris kaže da joj se Eva pohvalila da je bila na našoj obali. - Rekla mi je da joj se jako sve svidjelo, hrana, ljudi i mjesta koje je posjetila. Rekla mi je i da je pokrenula proizvodnju svoje tekile koja se zove Casa Del Sol i malo o tome kako se i gdje proizvodi i po čemu je bolja od drugih vrhunskih tekili. Ostale teme bile su normalne svakodnevne teme o djeci, odmoru, Novoj godini, Meksiku iz kojeg sam se ja upravo bila vratila – ispričala je.

Foto: Instagram



A poslovno ili privatno, Iris je velika zaljubljenica u putovanja i često je s kuferom pod rukom. Inače, iz Hrvatske se odselila nakon srednje škole i u 10 godina koliko je živjela vani, baze su joj bile Milano, Pariz, Atena, London, Barcelona. No, kada je Lara imala tri godine, a tada je živjela u Milanu, sa suprugom Pedrom Soltzem donijela je odluku doći na neko vrijeme u Hrvatsku. Međutim to neko vrijeme se pretvorilo u stalno. - Svidio nam se način života u Zagrebu, sve nam je bilo puno jednostavnije nego u bilo kojem drugom većem europskom gradu i zaključili smo da će i Lari kvaliteta života tu biti bolja. A i bilo je važno za nju da odrasta blizu obitelji u Hrvatskoj – ispričala je.

Pedrov skriveni talent

Nakon nekoliko godina života u Zagrebu, dobila je kratki angažman kao voditeljica In Magazina Nove TV, no ističe kako joj je oduvijek njezin pravi posao bio modeling. Iris kaže kako su jako zadovoljni životom u Zagrebu, no uvijek ostaje mogućnost ponovnog odlaska vani, baš zbog njene, kako je sama naziva, ovisnosti o putovanjima. Baš nakon snimanja reklame u Parizu trebala je poći dalje za Mauricijus. No, putovanje se ipak moralo otkazati.

- Bila sam bookirana za jednog francuskog klijenta tjedan dana na Mauricijusu i dan kada sam trebala letjeti za Pariz pa od tamo za Mauricijus moja kćer se probudila s temperaturom i dva sata prije leta je testirana pozitivno na covid, tako da sam s punim koferom i praktički na izlasku uz kuće javila agentu kakva je situacija i bez obzira na moje nedavno preboljenje i dvije doze cjepiva, odlučila da neću ići na taj put – kazala je i dodala da joj je u tom trenu ipak najvažnije bilo zdravlje kćeri Lare. A poput sina Maje Šuput, i njezina je Lara odmalena pravi putnik.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

- Putovala je u Brazil sa samo 45 dana, stvarno ne znam bi li se danas opet upustila u tako daleko putovanje s malom bebom, ali tada mi nije bio problem. U prvih godinu dana imala je 15 letova i za nju su putovanja normalna stvar. Stalno pita kada ćemo ići negdje i voli istraživati nova mjesta, posebno muzeje i zabavne parkove – kazala je.

Suprug Pedro inače je u showu Ples sa zvijezdama te ga imamo prilike gledati svake nedjelje, a Iris kaže da je bila jako iznenađena njegovim plesnim vještinama. – Jako me iznenadio jer sam i ja mislila da ima dvije lijeve.. dok nisam vidjela snimku s prvog treninga. E tada već nije imao dvije lijeve, a sada mogu reći da ne da nema dvije lijeve nego mu je ples skriveni talent! Mislim da će biti odličan u showu – puna je podrške za supruga. Svaki tjedan nakon treninga pokazuje joj snimke s treninga i kaže kako Lara to pohvata vrlo brzo. - Do nedavno sam bila uvjerena da sam ja bolji plesač od njega, ali mi je ta teorija pala u vodu! – zaključuje Iris i dodaje da bi se rado i sama upustila u takav izazov.

VIDEO>>Akademija je htjela izbaciti Willa Smitha s Oscara nakon što je ošamario Rocka: 'Mogli smo to i drukčije riješiti'