Veliku pop zvijezdu 80-ih dating aplikacija blokirala jer mu nisu vjerovali da je to on

Mattt Goss (53) bio je velika zvijezda 80-ih godina prošlog stoljeća, kada je s bratom Lukeom u grupi Bros žalio i palio top listama s hitovima "When I Will be Famous?" i "I Owe You Nothing". Matt je bio ljubimac žena, a posljednjih godina bio je u vezama s nekoliko poznatih kolegica poput Chloe Green i Rebecce Ferguson.

Goss je posljednjih godina sam, a za BBC se potužio kako su ga blokirali na jednoj dating aplikaciji jer mu nisu vjerovali da je to on.

- Bilo mi je previše neugodno reći: "Ne, to sam ja, to sam zapravo ja. Mogu vam pokazati svoju biografiju, znate - golu sliku, sve što trebate. Nisam imao hrabrosti reći: "Nekako sam očajan, pokušavam pronaći nekoga ovdje - kazao je Goss.

Prošle godine Matt je pričao o tome kako mu je bilo 'teško' nakon raspada posljednje veze, ali je bio zahvalan što mu se vratio seksualni nagon.

- Želim aktivan ljubavni život - volim voditi ljubav. Ali nakon moje posljednje veze, tjelesnost mi je bila teška. Bio sam zabrinut da ću se ozlijediti. Sada prvi put nakon dugo vremena volim seks. Ne spavam naokolo, ali ako imam sreće da imam seks, onda sam jako zahvalna. Lijepo je vratiti tu želju i ujutro se probuditi i osjetiti poriv.Osjećam se muževnije nego ikad i apsurdno mladenački. Još uvijek privlačim žene u 20-ima - kazao je za OK magazin.

Pjevač grupe Bros ranije je hodao s Melanie Sykes početkom 1990-ih i Daisy Fuentes u idućem desetljeću. Pjevač je rekao da je prava 'ljubav njegova života' bila tajanstvena žena koju je upoznao nakon što se prekinula njegova veza s Daisy.

VIDEO: Akademija je htjela izbaciti Willa Smitha nakon što je ošamario Rocka