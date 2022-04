Matija Cvek: Slomilo me kad mi je prišao Damir Urban i izrekao najljepše pohvale

Rijetko kad se kod nas poklopilo da je neki nadolazeći mladi pjevač imao logičan put između očitog talenta i sve većeg uspjeha kod publike kao Matija Cvek. U samo tri godine uspio je od debitanta postati jedan od najpopularnijih, pritom ne dovodeći u pitanje visok kvalitativni prag rada. S Cvekova prvog albuma "Izbirljivo i slučajno" čak osam pjesama od ukupno 11 već su bile hitovi i prije nego što je album objavljen, a zadnji singl "Trebaš li me" najuspješniji mu je u kratkoj karijeri. Dvije nedavne nagrade Porin u prestižnim kategorijama pop-albuma godine i najbolje muške vokalne izvedbe pokazuju da se struka, kao i kritika, poklapaju s naklonosti publike, što je prilična rijetkost.

Trenutačno si najveća domaća mlađa pjevačka zvijezda, kako nakon osvojenih Porina za najbolji pop-album i najbolju mušku vokalnu izvedbu gledaš na uspjeh i jesi li se nadao i nagradama?

U mojim ušima zvuči malo pretjerano zvati me najvećom mladom pjevačkom zvijezdom, pogotovo zato što se ne osjećam kao zvijezda ni u jednom aspektu života, a i nadam se da ostavljam potpuno suprotan dojam od zvjezdanog života i ega. Svjestan sam svojih početaka, prijeđenog puta i stuba, a samim time sam još ponosniji i sretniji zbog Porina i svih ostalih ovogodišnjih nagrada i prošlogodišnjih koncerata. Bilo bi lažno skromno reći da se nisam nadao bar jednom Porinu, ali s dva ostao sam iskreno zatečen i dojmovi se još uvijek sliježu.

Te dvije kategorije zapravo su i najjače za vrstu glazbe koju izvodiš, u njima su godinama dominirali Oliver i Massimo, znači da je konkurencija prilično jaka. Imaš li dojam da sad dolazi tvoje razdoblje? Je li novi singl "Trebaš li me" iskorak u tom smjeru?

U konkurenciji za mušku vokalnu izvedbu s Damirom Urbanom i Gibonnijem bilo je suludo očekivati nagradu. Izvedba jest interpretacija, a mi ovdje govorimo o dva najveća kantautora u regiji. Nakon dodjele, na pozornici sam zahvalio upravo njima na glazbi kojom pune naše živote i na djelovanju za kojim se svi mladi kantautori/izvođači vode kao ispravnim. Ja se nadam da sam dostojan te nagrade i svjestan sam da tek moram opravdati trenutačni "status". Pjesma "Trebaš li me" doista ruši rekorde i zasad je moj najveći doseg u pop-glazbi, rezultatski gledano. Bit će zanimljivo promatrati kako će se stvari odvijati do kraja godine i hoće li konkurirati za nagrade početkom 2023.

Vidjeli smo kad je Damir Urban na Porinu u Osijeku prišao do tvoga stola i čestitao ti. Kako ti sad djeluje kad ti provjereni domaći autori i pjevači prilaze i hvale te?

Porin ću pamtiti po tome što je Urban došao do mene i čestitao mi. To me slomilo! Damir je prišao i izrekao mi najljepše pohvale koje mladi izvođač može dobiti od svog uzora i dokazao da se njegov uspjeh ne temelji samo na dobrim pjesmama i talentu, nego i na izuzetnom ćućenju svijeta oko sebe, poštivanju i darivanju ljudi oko sebe, skromnosti i dobroti koja se iskazuje u najpotrebnijim trenucima. Mogu biti samo zahvalan, ponizan i motiviran za sve daljnje pothvate.

Kad sam recenzirao album, napisao sam da imaš šansu nakon Gibonnija postati najveće novo ime iduće generacije na domaćoj pop-sceni, misliš li da je to ostvarivo? Čini mi se da se baš uklapaš u taj niz sposobnih pjevača koji su vrhunske vokalne spreme, ali imaju svijest o kvaliteti, da podižu produkcijski i izvođački prag domaće scene.

Ne mogu predvidjeti kako će se život odvijati, u kojem će smjeru odlutati moj artistički ego i koliko ću postati gladniji i ambiciozniji. Trenutačno znam da mi se stvara kao i dosad, neopterećeno, bez agende, iz gušta i poriva. Naravno da se moji suradnici i ja trudimo da sve što stvaramo bude na razini. Pop-glazba je relativna, mijenja se sve brže, a meni se čini da je sve okrutnija za pjevače pjevnih, velikih pjesama. Nisu vokalne sposobnosti presudne u današnjem popu, a očito nema ni tekstualne revolucije prožete stavovima ako prođemo kroz Billboardovu listu najslušanijih pjesama u Hrvatskoj. "Catch" je trend, brzina je trend, produkcija se temelji na trendu, zabava je prioritet. Trudim se plesati na liniji između artističkog poziva i osluškivanja trenda, te, naravno, nikako ne potisnuti vlastita načela.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 24.03.2022.Osijek - Svecana dodjela diskografske nagrade Porin u dvorani Gradski vrt. Matija Cvek Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

A sad obrnuto, koji su tvoji favoriti među domaćom pjevačkom konkurencijom, koga voliš i slušaš kod kuće, a koga cijeniš iz sadašnjosti i povijesti domaće glazbe? Zapravo, na čemu si odrastao i koji su tvoji utjecaji, i domaći i inozemni?

Osnovnu školu i dio srednje proveo sam uz kasete i CD-e Prljavog kazališta. Oliver je bio neizbježan, a stari me šopao Dire Straitsima i Balaševićem. Fazu diskografije Bon Jovija i Queen prošao sam snimajući njihove covere koji se i danas mogu naći na YouTubeu. Otkrio sam Dvornika u jednom trenutku i zaljubio se u groove. Bruno Mars, Maroon 5 i Ed Sheeran su mi svojom pojavom osvijestili suvremenu pop-glazbu te me doveli do Princea, Michaela Jacksona i Stevieja Wondera, koji je za mene najbolje što postoji od pop-glazbe. Danas slušam uglavnom funk/soul/r'n'b glazbu, a neki od najdražih su mi Tom Misch, Jordan Rakei, Vulfpeck. Vraćam se često i na Ala Greena, Marvina Gayea, Esperanzu Spalding, Bensona...

Surađuješ s Alanom Dovićem, producentom i koautorom pjesama, kako radite i je li vaš radni odnos sličan onome Gibonnija i Nikše Bratoša? Koliko znam, sve ste napravili prilično spontanao i "našli" se na temelju pjesama? Kakvi su vam daljnji planovi za drugi album, koji je često ključan za nečiju karijeru?

Alan je prije svega super lik, frend i odličan glazbenik. Energije su se spojile i prerasle u golemi entuzijazam. Obojica smo prilično pedantni pa znamo izmrcvariti pjesmu do detalja, iako jedan od nas u nekom trenutku mora reći: "Stari, gotovo!". Planove ne kujemo toliko unaprijed, vjerujem da će nas nadolazeći materijal usmjeriti i da ćemo sve raditi isključivo u korist pjesama.

Došao si na vrh top-liste prodaje s albumom "Izbirljivo i slučajno" kad je objavljen, a sa zadnjim singlom "Trebaš li me" s Eni Jurišić ušao si i u finale Cesarice za hit godine, kao i godinu prije sa singlom "Ptice". Je li ti važniji komercijalni uspjeh ili kvaliteta pjesama? Ili kad se "pogodi" i dogodi oboje?

Dobra pjesma će očito pronaći svoj put i dirnuti ljude u prava mjesta. Komercijalni uspjeh dobre pjesme je apsolutno poželjan i bio bih totalni idiot kad bih ga izbjegavao. Želim svakoj svojoj pjesmi barem jednaku količinu ljubavi i od slušatelja kao što smo joj mi autori dali tijekom stvaranja. Jedina je činjenica da stvaramo iskreno i nepretenciozno, a sve nakon predstavljanja pjesme publici više nije u našoj moći. Neke pjesme eksplodiraju šire, neke se vole u manjim krugovima, i to je sasvim u redu.

Sudjelovao si u emisiji "A-strana", koliko su važne takve televizijske emisije ili "The Voice", jer nije mnogo sudionika nakon toga uspjelo u samostalnoj karijeri kao ti?

Emisija "A-strana" jedan je od najljepših projekata u kojima sam sudjelovao. Kvalitativna razina "A-strane" podigla je ljestvicu hrvatske produkcije, a koncept je savršeno pogođen i pitak je gledateljima. Zahvalan sam na prilici, iskustvu i prijateljstvima koje sam sklopio tijekom snimanja. Autorski put druga je disciplina i drukčiji faktori utječu na uspjeh u odnosu na televizijske showove. Nažalost, na TV showu ne gradi se karakter i izričaj izvođača, ali grade se odlični temelji za napredak u svim smjerovima. Pitanje je ambicija, volje, strasti izvođača koji želi predstaviti sebe i svoju glazbu publici odnosno onoga koji želi ostati medij za reprodukciju, što apsolutno poštujem. Prijateljujem s većinom pjevača iz "A-strane" i znam koliko se neki trude i bore za svoje mjesto. Želim im dašak sreće i planinu strpljenja, jer vjerujem da svaki od njih ima posebnost koju vrijedi čuti i slušati. Već sam spomenuo da vrijeme i trend ne idu trenutačno u korist odličnih pjevača, ali trend je prolazan, a dobre pjesme i pjevači žive vječno.

Bio si 2017. i na Eurosongu kao prateći vokal Jacquesa Houdeka, kako ti se činilo to natjecanje izbliza i imaš li nakon toga ambicija prijaviti se na Doru?

Fenomenalno iskustvo, golem adrenalin i odlična zabava. Zahvalan sam Jacquesu na toj prilici i doživljaju koji ću čuvati za cijeli život. Trenutačno nemam ambicija prijavljivati se na Doru, ali ne želim biti isključiv budući da po iskustvu znam koliko su moje želje i aspiracije promjenljive.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 28.02.2020., Opatija - Koncert Jazz orkestra HRT-a sa gostima pjevacima, pod nazivom "Samo jednom se ljubi" - sjecanje na Ivu Robica, u dvorani Gervais kojim se otvaraju Glazbeni dani HRT-a. Nika Turkovic i Matija Cvek.rPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL

Čini mi se da kod tvojih pjesama odnos odlične svirke, profesionalizma i sjajnih vokala i bez izravnih usporedbi može podsjetiti na mnoge između funky i pop-formata, od Gibonnija do Dine Dvornika i Toše Proeskog. Bi li se složio s tom formulacijom?

Hrpetina utjecaja prožeta je na albumu "Izbirljivo i slučajno". Uvijek se sjetim Saše Antića iz vremena kad smo snimali pjesmu "Probudi se". Rekao je da sve ono što slušamo puni čašu, hrani nas idejama i postat će utjecaj, a sve ono što se prelije, što skupimo i spojimo u cjelinu bit će naša kreacija i viđenje glazbe. Estetika stvaranja je talent koji je nužan za kontinuitet kvalitete, ali vjerujem da i upornim radom, uz izostanak takve vrste talenta, možemo postići ciljanu visinu kvalitete, bar na trenutke. Alan i ja smo se trudili da pjesme sviraju najbolji instrumentalisti u Hrvatskoj, uostalom i svoj bend smatram jednim od najpredanijih i najpotentnijih u državi. Talent i tehnička potkovanost je tu, a "duša" ne može izostati budući da smo jedna velika obitelj koja proživljava zajedno divne i teške trenutke u posljednje četiri godine. Provodimo vrijeme u garaži, stvaramo demo-snimke, sviramo s ljubavlju i vjerujem da će to izrasti u veliku priču.

Imao si osam uspješnih singlova prije objavljivanja albuma "Izbirljivo i slučajno". Singl-format očito je dominantan kod nas, no bi li i ti, kao Gibo, rekao da si ipak "albumski izvođač", da tek čitav album otkriva priču?

Ako već postoje kompromisi o kojima bih morao razmisliti zbog savjeta izdavača, menadžera i ostalih povezanih ljudi iz posla, onda je taj singl/album kompromis koji najlakše podnosim. Volio bih samo izbaciti album i reći ovo sam ja, ali svjestan sam da u današnjem svijetu to ne funkcionira i da je to financijski i promotivno najneisplativiji mogući potez. Album "Izbirljivo i slučajno" slučajno je postao skup singlova, ali ti singlovi su izbirljivo odabrani sa željom da slušatelju omoguće plovidbu kroz album. Dodatne tri pjesme nikako ne bih nazvao filerima budući da ih smatram savršenim ljepilom između singlova koji su izašli, i danas kad se okrenem iza sebe ništa ne bih drukčije kronološki poredao. Drugi album bit će druga priča i tek ćemo vidjeti kako ćemo ga predstaviti.

Prirodno si talentiran i muzikalan, tvoja glazba poštuje sve zakonitosti slične svjetske pop-produkcije, ali pritom ipak zvučiš nepogrešivo "naše". Priželjkuješ li snimiti materijal na engleskom jeziku pa pokušati nešto napraviti i na međunarodnom terenu?

Guštam u hrvatskom jeziku. Izazovan je i težak, a predivan u isto vrijeme. Smatram malim, osobnim uspjehom to što materijal toliko dobro prolazi na hrvatskom i što ljudi primjećuju svjetski prizvuk. Zasad nemam težnje pisati na engleskom, ali ni to ne bih isključio u budućnosti.

