Naša predstavnica na Miss svijeta prenosi nam dojmove iz Indije: 'Prednost mi je što nisam tipična miss'

U Indiji se od 18. veljače do 9. ožujka održava 71. izbor Miss svijeta, a veliko finale održat će se u New Delhiju. Hrvatska predstavnica Lucija Begić već se mjesecima priprema za ovo veliko natjecanje, na kojem se osim ljepote i osobnosti misice iz svih krajeva svijeta boduju u važnim kategorijama: Sport, Talent, Top model, Head to head challenge, a s posebnom pozornošću prati se i segment Beauty with a purpose, odnosno ljepota s razlogom, kao okosnica samog natjecanja. Samo jedna od 120 predstavnica postat će nova Miss svijeta i naslijediti Karolinu Bielawsku iz Poljske. Lucija je u Indiju stigla početkom tjedna, a unatoč pretrpanom rasporedu, uhvatila je malo vremena za razgovor s nama kako bismo otkrili što nam je sve pripremila, ali i kako se osjeća uoči važnog dana.

Stigli ste u Indiju. Kakav je osjećaj, jeste li više uzbuđeni ili ipak pomalo prestrašeni?

Stigla sam, osjećaj je fantastičan. Nema apsolutno nikakvog straha, izuzetno sam sretna i ponosna što imam priliku proživjeti ovo prekrasno iskustvo predstavljajući Hrvatsku.

Kako je prošao put? I kako vam se za sada čini Indija?

Putovanje je prošlo glatko i čak sam se uspjela odmoriti, devet sati bez interneta. Oduševljena sam Indijom, ljudi su srdačni i topli i osjećam se kao kod kuće. Svaki dan isprobavamo indijske specijalitete, uvijek kažem da je hrana najbolji način na koji možemo upoznati zemlju, a bogata je začinima, šarena i raznolika, spoj različitih okusa, no sve na kraju čini savršenu kombinaciju. Drugi dan boravka posjetili smo Memorijal Mahatme Gandhija te njegov muzej i bilo je to čarobno iskustvo.

Što vas sve čeka do 9. ožujka, kakve sve probe, fittinzi, treninzi?

Svakodnevno imamo probe za nastupe, intervjue i fotografiranja, snimanje sadržaja, pripreme za izazove itd. Tempo je užurban i radimo jako puno toga tijekom dana, nemamo mnogo slobodnog vremena, osim kada se trebamo pripremiti za neki događaj. S druge strane, svi se brinu da nam apsolutno ništa ne nedostaje i da uživamo u cijelom iskustvu.

Možete li mi opisati jedan tipičan dan tamo?

Buđenje je u pet sati ujutro te imamo doručak već u šest. Večer prije saznamo raspored i događaje za sljedeći dan i nakon doručka sve kreće. Dani u New Delhiju obilježeni su promotivnim snimanjima i natjecanjima u kategorijama. Najčešće dan završavamo zajedničkom večerom te idemo u svoje sobe oko 22-23 sata.

Što sve pripremate za izbor? Poznate su nam kategorije u kojima se natječete, vidjet ćemo haljinu Ivana Alduka, sliku Dimitrija Popovića, vaš talent mažoret plesa... Što spremate u sportskoj kategoriji i za "Head to head challenge"?

Čak 116 djevojaka boduje se u kategorijama koje ste naveli. ''Beauty with a purpose'', odnosno ljepota s razlogom okosnica je samog natjecanja, a tu su i humanitarni projekti svake od nas. Pripremila sam se u svim kategorijama, no u kategoriji u kojoj se ocjenjuje talent izabrat će samo 10 djevojaka koje će izvesti svoje točke na humanitarnoj "Beauty with a purpose" gala večeri 3. ožujka u Mumbaiju. U sportu imamo određene discipline, za početak atletiku, a finalistice zatim igraju kriket, hokej na travi i pucaju penale (dobra stvar je što smo talentiran narod za nogomet, ha ha). Za "Head to head challenge", odnosno sučeljavanje, pripremila sam govor na temu "Food security" G20 Summita održanog 2023. u New Delhiju i prezentaciju svog "Beauty with a purpose" projekta "Movement is Life".

Kako biste vi sebe opisali? I što mislite da će vam biti prednost, a što nedostatak u odnosu na druge djevojke?

Rekla bih da sam otvorena, iskrena, vesela, uvijek u potrazi za novim izazovima i prilikama. Prednost mi je svakako što sam autentična i nije me teško zapamtiti, kako svi kažu, nisam "tipična" Miss. Ne bih rekla da imam neki nedostatak u odnosu na druge djevojke, dapače. Jako puno faktora uključeno je u plasman i često presuđuju nijanse.

Kakva očekivanja imate od izbora? Što za vas on znači?

Naravno, voljela bih ostvariti što bolji plasman za Hrvatsku, ali ne želim se voditi očekivanjima, svaki dan trudim se pokazati pravu sebe i Hrvatsku. Kada ideš u nešto otvorenog srca, iskreno i daješ 100%, uspjeh uvijek dođe – zakon akcije i reakcije. Možda na izboru za Miss svijeta, a možda negdje drugdje.

Koja je glavna tema ove godine i što ćete reći o njoj?

Tema ovogodišnjeg izbora je "One future, One earth, One family" – tema G20 Summita 2023. Ja sam izabrala temu Food security za svoj plasman u finale, no želim istaknuti i podsjetiti na važnost suradnje svih naroda kako bi se suočili s važnim globalnim problemima te pronašli što bolja rješenja za njihovo održivo rješavanje.

