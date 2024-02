Saša Lozar oglasio se o svom nastupu u polufinalu Dore: 'Bolje biti viralan nego sterilan'

Prva polufinalna večer Dore je iza nas, a s njom i nastupi dvanaestero natjecatelja od kojih je samo njih osam prošlo u nedjeljno finale. Među natjecateljima koji su jučer nastupili jest i glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar koji se predstavio s pjesmom 'Ne plačem zbog nje' i prošao u finale. Saša je nastupio posljednji u natjecateljskom dijelu, a tijekom izvedbe dogodila mu se greška. Upravo taj dio njegovog nastupa mnogi su posebno primijetili te istaknuli kao meme na društvenim mrežama. O svemu se sada oglasio i Saša na svojem Instagram storyju tijekom povratka kući s natjecanja.

- Slušajte, bolje biti viralan nego sterilan. J*bi ga. Sr*nja se događaju. Vidimo se u finalu! Još je k tome veljača, mačke će me razumjeti - prokomentirao je Lozar kroz smijeh svoj polufinalni nastup te priznao da je i on samo čovjek koji je svjestan da su pozornica Dore i adrenalin ovog glazbenog spektakla učinili svoje.

Osim Saše u prvoj polufinalnoj emisiji su nastupili i: Noelle – “Baby, Baby”, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – “Vodu piti trizan biti”, Stefany – “Sretnih dana dat’ će Bog”, Misha – “One day”, Erna – “How do you love me”, Eugen – “Tišine”, Vinko – “Lying eyes”, Barbara Munjas – “Nepobjediva”, Let 3 – “Baba roga”, Lana Mandarić – “More” i Pavel – “Do mjeseca”. U finale su osim Saše prošli i grupa Pavel, Vinko Ćemeraš, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin, Stefany, Let 3 i Lana Mandarić.

Podsjetimo, u petak, večeras, je na rasporedu druga polufinalna večer u kojoj nastupa drugih 12 kandidata, a svoje mjesto u finalu također će dobiti samo njih osam. U nedjelju je na rasporedu finale na kojem ćemo znati tko je ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Euroviziji u Švedskoj.

Dodajmo i da u polufinalnim emisijama pravo glasa ima samo publika kroz svoje glasove, dok će u finalu o pobjedniku i predstavniku odlučivati i publika i žiri. Naime, Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta 2024.: Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti itd..

VIDEO Saša Lozar: 'Prijava na Doru je bila spontana, snimili smo pjesmu i rekli idemo'