Naša pjevačica u finalu 'Zvezda Granda' Prvi put i Hrvatska može glasati, nadam se velikoj podršci

Mladu hrvatsku pjevačicu iz Ladimirovaca Betu Sudar (24) domaća javnost je upoznala dok se natjecala na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, Dori, na kojoj je nastupila već dva puta. Nakon što kod nas nije ostvarila zapaženiji uspjeh, zgodna 24-godišnjakinja odlučila se okušati u regiji, odnosno glazbenom showu 'Zvezde Granda'. Čini se kako je odluka bila ispravna jer je jedina Hrvatica koja je ušla u finale natjecanja koje je iznjedrilo mnoge zvijezde.

Inače, Sudar je na Dori prvi put nastupila 2019. s pjesmom "Don't Give Up", a dvije godine poslije izvela je numeru "Ma zamisli", i u oba navrata polučila nezadovoljavajuće rezultate. Osim na Dori, 2016. sudjelovala je i u showu "Supertalent", gdje se predstavila s izvedbom pjesme Celine Dion "Alone". Natjecanje je tada završila u polufinalu. Bilo je to njezino prvo predstavljanje hrvatskoj publici.

– Smatram da su "Zvezde Granada" najbolja odluka pogotovo kada vidim napredak u svom pjevanju. Želja da se prijavim na "Zvezde Granda" pojavila se još prije 5 godina. Ali nismo imali audicije u Hrvatskoj, a online prijava bila je jedina opcija. Bila sam presretna kada sam saznala da nas je samo pet prošlo kroz online prijavu, kazala nam je Beta i otkrila kako je dosad izgledalo samo natjecanje.

– Sam početak natjecanja započeo je prošle godine u rujnu, s više od 120 natjecatelja, a prijavilo se nekoliko tisuća kandidata, tako da sam bila počašćena kada sam doznala da sam među njima i ja. Sam tip natjecanja govori o tome koliko je bila velika konkurencija i koliko je uloženo truda i želje da dođem do finala. Da ste me ovo pitali na početku natjecanja, rekla bih vam da se tome nisam nimalo nadala, ali nakon odličnih komentara žirija, koji me je doživljavao kao vrlo ozbiljnog kandidata, znala sam da je finale nešto što bih trebala očekivati, kazala je Beta kojoj je mentorica poznata srpska pjevačica Viki Miljković. Pitali smo je što je naučila od nje.

– Osim što je odličan mentor, Viki je predivna osoba koja ulaže puno truda u kandidate i njihov napredak, i iako smo dva potpuno različita žanra, naučila me da budem svoja i da pjevam ono što meni odgovara, te je zbog toga i ona bila pohvaljena od ostatka žirija, kazala je Beta i dodala da joj se život jako promijenio otkad je počeo njen put u "Zvezdama Granda". Članovi žirija pohvalili su i njezin izgled, a saznali smo i da je tijekom natjecanja smršavjela 10 kilograma.

– Život mi se izmijenio na samom početku natjecanja u rujnu. Odlučila sam se na velik korak, ipak je ovo natjecanje u drugoj državi, gdje se preferira narodna glazba, ali sama sam sebi dokazala da pop-glazba i moje izvedbe mogu donijeti svježinu takvoj vrsti natjecanja. Iako se puno komentirala moja kilaža, smatram da je moj tim zaslužan za cijeli dojam koji sam ostavljala na sceni. Nosila sam maštovite kreacije Yuniku koje su oduševljavale žiri, a iza brenda stoji Lidija Pihler. Već niz godina za moju frizuru zadužen je salon Ruža Ruže Milošević, dok je za make up zaslužna Nika Milošević. Smatram da je bitno imati dobar tim koji se brine za detalje koji su oku bitni i višak kilograma je u tom slučaju zanemariv. Voljela bih spomenuti da se s ovom kilažom osjećam odlično i da je planiram zadržati, rekla je Sudar. Danas je očekuje finale, a tada će prvi put moći glasati i gledatelji u Hrvatskoj.

– Smatram da ne postoji loš plasman u finalu, sam ulazak u finale već je velika stvar. Voljela bih pozvati sve Hrvate, pogotovo one koji vole pop-glazbu, da 8. lipnja budu uz mene i podrže me svojim glasovima. Nastupam pod brojem 18. Glasanje i show program počinju od 21.15 sati, odnosno kada voditelji daju znak za otvorene linije. Ovo je prvi puta da Hrvatska može glasati, tako da se nadam velikoj podršci, iskreno će Beta koja je prokomentirala i konkurenciju.

– Svi su kandidati odlični, svi smo različiti i posebni pa mislim da se ne doživljavamo kao konkurencija, nego kao podrška. Ja sam svoju glazbenu priču počela graditi još prije 7 godina i nije mi scena strana, ali smatram da nisam imala priliku pokazati svoj puni potencijal. U Srbiju sam došla kao amater, što mi je dalo priliku da napravim bolje temelje za buduću karijeru. Naravno da bih voljela da se moja glazba sluša u cijeloj regiji i šire jer time bih dokazala svoju kvalitetu i uspjeh, dodala je. S obzirom na to da je već dva puta nastupala na Dori, zanimalo nas je i misli li se ponovno prijaviti na ovo natjecanje, ali i što misli o ovogodišnjoj pobjedničkoj pjesmi Baby Lasagne.

– Mislim da nas je Baby Lasagna predstavio na najbolji način, moja podrška je bila neizmjerna i osvjetlao je obraz Hrvatske, te ostvario povijesni rezultat. Ako budem imala pjesmu za koju smatram da bi me mogla odvesti na Eurosong, zašto ne? Ipak bi to bila treća sreća, zaključila je Beta Sudar.

Zanimljivo je i to da je prije glazbene karijere ova simpatična Slavonka trenirala nogomet, no ljubav prema glazbi ipak je prevagnula. Sedam godina igrala je na poziciji stopera u ŽNK Slavonki, a u slobodno vrijeme i dalje rado odlazi na utakmice.

– Volim nogomet, ali kako sam paralelno imala sve više gaža i puno obveza tijekom izgradnje pjevačke karijere, morala sam izabrati što ću, pa je odluka pala na pjevanje. Nije mi žao – kazala je Beta svojedobno medijima.

