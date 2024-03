Naša pjevačica se obratila obožavateljima i nije skrivala suze: Cijeli život nisam dobro, ja sam jako tužna osoba

Pjevačica Zsa Zsa na društvenim mrežama uvijek otvoreno komunicira sa svojim pratiteljima i ne skriva dane koji su joj loši. Sada se u novom videu na Instagram storyju osvrnula na razne glasine kako u zadnje vrijeme nije dobro te je podijelila s obožavateljima kako se osjeća, a u jednom trenutku se i rasplakala.

- Za sve one koji misle da ja nisam dobro jer dijelim svakakve stvari... Ja zapravo cijeli život nisam dobro, ja sam jako tužna osoba, ali tko sam ja bez svoje tuge. Bez tuge nisam sretna jer bez tuge nema ni sreće. Tuga također ima svoju veliku vrijednost pogotovo u kreativnom nekom smislu, ja bez toga zapravo ne mogu - rekla je Zsa Zsa u videu i oči su joj se u tom trenutku ispunile suzama.

- Mrzim to što sam cmizdravica pa ne znam ništa normalno ispričati. Uglavnom sve je okej, čula sam svakakve priče, ljudi misle da sam prošvikala ili da mi se ne znam što događa, ali zapravo je sve okej. Svi imamo svoje uspone i padove, svi imamo svoje utege u životu i znam da ih imate i vi koji me sad slušate. Znajte da niste sami i da ćete od tih utega dobiti samo jake mišiće. Naučit ćete se nositi te utege i to je život i nemojte da vas ti utezi sruše na zemlju, nego ih dignite u zrak i pokažite da ste Popaj. Sve je to život - poručila je pjevačica svojim pratiteljima.

Zsa Zsa je ove godine odustala od natjecanja na Dori i umjesto nje je kao prva zamjena nastupio Baby Lasagna koji je na kraju i pobijedio. Pjevačica je rekla kako je od sudjelovanja odustala zbog privatnih razloga i više od toga nije htjela podijeliti s javnosti. Ipak, kasnije se osvrnula na hejtere i negativne komentare i poručila im da je odustala jer je bila svjesna da svojoj publici ne može pružiti najbolje od sebe u roku koji je bio pred njom. Nakon toga je pokazala i koliko puno radi te se osvrnula na komentare da je "lijena". U prvom Instagram Storyju pokazala je da svaku pjesmu, barem neke stihove, otpjeva gotovo 200 puta kako bi vidjela koja joj je izvedba najbolja.

"Praktički 200 puta otpjevam pjesmu i onda od tog biram lijepe dionice. I to vam onda ovako izgleda… satima", napisala je Zsa Zsa uz video na kojem ponavlja stih iz "Tihe noći". Svi koji uvijek govore ‘Joooj da bar živim s tobom da mi pjevaš…‘ Ne želiš. Evo, jer to ovako zvuči. I pjesma svima ide na jetra prije nego izađe. Osim meni, valjda", objasnila je pjevačica i potom pokazala video na kojemu se vidi da je snimala do 4 ujutro.

"Ovo je oko četiri ujutro prije tri tjedna kad sam još mislila da idem na Doru“, objasnila je i dodala: "Za sve one koji misle da sam ‘lijena‘ i ne snimam… Vi nemate pojma kaj ja sebi radim".

