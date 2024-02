Naša glumica o medicinski potpomognutoj oplodnji: 'Obuzeo me osjećaj straha'

Druga sezona podcasta "Mame kod Lane“ ugostila je hrvatsku glumicu Csillu Barath Bastaić koja je s voditeljicom Lanom Gojak Bajt podijelila svoju priču. U ugodnom razgovoru otkrila je koliko joj je neobično ime obilježilo rano djetinjstvo te zašto se odlučila svojoj djevojčici također dati neobično ime Margit, kakvo je bilo njeno djetinjstvo te kakvo odrastanje planira za svoju kćer, kako uspijeva odlaziti na učestala putovanja s malim djetetom, kako je prošao inicijalni razgovor za vrtić, a uz brojne druge teme, Csilla je otkrila mnoge druge zanimljivosti, među kojima je i cijeli proces potpomognute trudnoće.

Csilla se prisjetila i trenutka kada je saznala da će postati majka: „Taj trenutak u sjećanju mi je obilježen kroz strah. Budući da smo duže vrijeme pokušavali dobiti dijete i da sam začela potpomognutom oplodnjom, kada sam saznala da sam trudna, prvo me obuzeo osjećaj straha, no vrlo brzo smo shvatili da trebamo ići korak po korak. Bila je to u taj tren velika sreća pomiješana sa strahom i strepnjom hoće li sve dobro proći.“

Kroz cijeli proces prilikom pokušaja začeća, Csilla je imala veliku podršku obitelji, bliskih prijatelja i liječnika. „To je proces koji iziskuje jako puno strpljenja i živaca i testira koliko vjere imaš. Jako je emotivno teško jer proživljavaš vrtuljak emocija. I materijalno je vrlo teško, posebice za parove koji se odluče za privatne liječnike, investiraš sve u taj trenutak i ukoliko to ne uspije, osjećaj je kao da je u tom trenutku došao kraj svijeta. Taj osjećaj u potpunosti mogu razumjeti žene koje su kroz sve to prošle“, pojašnjava Csilla te dodaje kako je vrlo sretna jer su suprug i ona među parovima koji su u manje od godine dana uspjeli začeti, što je među rijetkim slučajevima jer je to proces, odnosno putovanje koje traje godinama.

Lana i Csilla složile su se da im je najveći i najbolji savjet koji su primile prije poroda bio da budu fleksibilne te da budu pripremljene i spremne na bilo koju situaciju koja se može dogoditi, bilo da se radi o prirodnom porođaju ili o odluci u zadnji tren o carskom rezu. „Iako sam trebala roditi prirodnim putem u zadnji tren je odlučeno da ću morati na carski rez te sam tada spoznala jačinu savjeta da treba biti fleksibilan. Teško je prilagoditi se novonastaloj situaciji a da te ne obuzme stres i bezbroj pitanja kako će to izgledati i hoću li ja to moći, ali kada pogledam unazad, za mene je to bila najbolja odluka“, istaknula je Csilla.

