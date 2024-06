Naš redatelj na čelu je zvjezdane ekipe koja snima film "260 dana"

Marijan Gubina proživljavao je sretno djetinjstvo u svome Dalju, slavonskom selu nedaleko od Vukovara i Osijeka. Kada je Slavoniju zahvatio ratni vihor, imao je deset godina. Kobnog 1. kolovoza 1991. Marijan Gubina postaje žrtva rata, a lišen slobode bit će čak 260 dana u kojima će proživjeti najokrutnije nasilje. Za šesteročlanu obitelj Gubina život postaje pakao, a rodno mjesto - logor.

Kada se uskoro napune 33 godine od pada Dalja i jedne od najvećih tragedija u Domovinskome ratu, krvavog napada na tamošnju policijsku postaju u kojem su se ugasili životi 39 hrvatskih policajaca i branitelja, u punom će jeku biti montiranje filma "260 dana", inspiriranoga bolnom sudbinom dječaka Marijana Gubine i njegove obitelji. Što je proživio u okupiranom Dalju, Gubina je još prije desetak godina opisao u romanu "260 dana", po kojemu se film i snima. Scenarij potpisuje oskarovac Barry Morrow, kao njegov supervizor.

Prva filmska klapa pala je prošli tjedan u Gorjanima, a to selo u Đakovštini "odglumit" će Dalj. Prva scena itekako odiše nostalgijom. Filmski je set u tradicionalnoj slavonskoj kući, sagrađenoj još 1903. godine. Sunčan je (pro)ljetni dan, majka vješa oprano rublje na štrik u dvorištu, a svako malo zabrinuto, pa i nervozno, proviruje na ulicu. Iščekuje sina Marijana, živahnog dječaka od deset godina koji juriša crvenim biciklom po selu. Otac je daleko mirniji, smatra kako dječaka treba pustiti da diše. I kako to već ide, otac je uvjeren da se majka previše brine, a ona će njemu, pak, prigovoriti kako se on zapravo uopće ne brine. Bojazan da će se dječak ozlijediti padom s bicikla zazvučat će sasma bezazleno za brige koje će ovu obitelj uskoro sustići...

Redatelj Jakov Sedlar budnim okom prati svaki pokret glumaca, snimateljskih kamera...

- Uvijek su prvi dani zahtjevni jer se kreće u novi posao, a dio ekipe po prvi put radi zajedno. Ako je suditi po našem prvom danu, sve sluti na dobro - optimističan je redatelj koji očekuje kako će, bude li sve po planu, snimanje završiti 28. lipnja.

Priča je zapravo, rekao je ranije, vrlo jednostavna jer je to priča o velikom stradanju, ali i velikoj pobjedi. No, koliko će ju biti zahtjevno prikazati na filmu?

- Mislim da nema niti jedne priče koju je unaprijed lako prikazati na filmu. Svaka nosi nešto što je kompleksno i(li) komplicirano. Meni osobno ova tema nije lagana, jer se radi o autentičnoj i poznatoj priči koja iza sebe ima uspješan roman i kazališnu predstavu, a radi se i o mome prijatelju čije povjerenje ne smijem iznevjeriti - ističe on.

Nije ga, kaže, uopće trebalo nagovarati da se upusti u ovaj pothvat.

- Nakon što je Marijan došao s idejom, našli smo se s dvojicom ljudi koji su materijalno i organizacijski potpuno stali iza filma. Investitor je Alexander Hrkač, a organizacijski sve vodi Dražen Majstrović. Dvojica su to sjajnih ljudi koji vjeruju u ovaj film, koji meni vjeruju bez ostatka, pa je time moja odgovornost još veća - priča nam Sedlar.

U prvim danima snimanja u Gorjanima najviše posla imaju engleski glumci Camilla Rutherford, koja utjelovljuje Marijanovu majku Mariju, zatim Sam Hazeldine, u ulozi oca Hinka, te dječak Will Godber, u ulozi dječaka Marijana, i Isabella Dempster, kao njegova sestra Nena. Ostatak ekipe u Slavoniju stiže do konca tjedna, a sredinom lipnja i glavne zvijezde - hollywoodske zvijezde Armand Assante i Tim Roth te priznata španjolska glumica Ángela Molina.

Glumačka audicija odrađena je proljetos u Londonu. Jakov Sedlar tada je u tri dana razgovarao s više od pedeset glumaca, a nije to bio nimalo lagan posao.

- Naime, velika većina britanskih glumaca sjajna je i najveći problem bio je kome reći "ne". Interes je bio ogroman jer je Hrvatska sve veći brend u svijetu, čega nismo svjesni - kaže on.

Kada su glumci uzeli u ruke scenarij i uronili u čitanje, nitko od njih nije ostao ravnodušan.

- Svi su bili šokirani kada su čuli da se radi o istinitoj priči. Pitali su me za mnoge detalje iz života obitelji Gubina. Bilo je i suza kada sam pričao detalje kojih u knjizi nema, ali su se dogodili i bit će u filmu. Upravo je zbog toga i njihova odgovornost veća - podcrtava redatelj.

A tko god zna da je desetogodišnji dječak bio prisiljen skupljati leševe i gledati kako mu višestruko siluju sestru, koja je uslijed silovanja ostala trudna i zadržala dijete, doslovno će zanijemiti od groze...

Koliko je inozemna glumačka postava ranije uopće znala o stradanjima u Domovinskom ratu?

- Neki su znali jako puno, a neki nimalo. Iznenadilo me koliko je dječak koji glumi maloga Marijana, starog deset godina, znao o ratu protiv Hrvatske. Mislim da će nakon ovoga filma svima biti jasno o čemu se radilo 90-ih godina prošloga stoljeća - uvjeren je Jakov Sedlar.

Upravo činjenica da film prikazuje stvarnu, izuzetno mučnu obiteljsku sudbinu, dodatno im stvara pritisak.

- Da, ta brutalna istina koju nudi priča, uključuje i obvezu da sve bude totalno autentično, uključujući mnoge vrlo brutalne scene koje su se dogodile u stvarnosti. Zbog toga dijela mnogo smo vremena proveli razgovarajući o detaljima koji im mogu pomoći da budu što autentičniji - priča naš sugovornik.

Najveći je izazov, vjerojatno, bio pronaći mladoga glumca koji će vjerodostojno utjeloviti dječaka Marijana. Javilo se 36 malih kandidata, a na završnoj je audiciji konkuriralo njih osam.

- Svaki je na svoj način bio zaista zanimljiv i dobar. Presudila je moja odluka da odaberem Willa Godbera koji je bio zaista sjajan u svakom smislu, od izgleda do interpretacije jedne vrlo kompleksne scene - pojašnjava Sedlar.

Film se snima na engleskom jeziku, što će mu svakako povećati domet.

- Engleski jezik je jezik koji de facto ne treba prevoditi. Ukoliko film bude dobar, u što iskreno vjerujem, sigurno će upravo engleski jezik pomoći da ga vidi mnogo veći broj ljudi nego da je napravljen na hrvatskom. A ima i još razloga... - kaže on.

Najzvučnija imena glumačke postave svakako su Armand Assante i Tim Roth. Prvi glumi oficira JNA, a drugi odraslog Marijana. Dvojica velikih i slavnih glumaca dolaze u drugome dijelu snimanja filma, nakon 15. lipnja. Njihova prisutnost, uvjeren je redatelj, daje ovom filmu poseban obol.

Još je jedno slavno ime Ángela Molina.

- Velika španjolska glumica igra stariju ženu Draganu kod koje je mali Marijan bio rob u dijelu svoga stradanja. Uloga nije velika, ali Ángela, koja je debitirala u zadnjem filmu Louisa Buñuela, a igrala je i u dva Almodovarova filma, dat će joj sigurno poseban pečat - naglašava.

Film na neki način zaokružuje odrasli Marijan, a ne dječak, što je svojevrsna poruka.

- Marijan nekada bio je dijete koje je beskrajno stradalo. Ne znam nikoga tko je prošao takvu osobnu kalvariju. Marijan danas primjer je čovjeka koji niti jednom svojom gestom ne govori o osveti ili o tome da treba mrziti. Marijan i njegova današnja poruka nešto je čudesno, što na najbolji način svjedoči tko je hrvatski čovjek - poručuje redatelj.

Iz logora, ujedno i svog rodnog mjesta, Marijan je izašao 16. travnja 1992. godine, a s obitelji pronalazi svoje utočište u Osijeku, kao prognanik. Proživio je strašnu kalvariju - suočit će se i s tragičnom smrću oca, pa i smrću mlađe sestre...

Roman Marijana Gubine "260" dana svjetlo dana ugledao je 2011. godine, tiskan je u 46.000 primjeraka, a tri godine kasnije doživio je svoje kazališno uprizorenje, na daskama Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Film "260 dana", žanrovski ratna drama, na engleskom jeziku, premijerno bi trebao biti prikazan u siječnju iduće godine.

U Gorjanima je sredinom 80-ih godina snimana, jednim dijelim, i "Obećana zemlja" u režiji Veljka Bulajića, a desetljeće ranije "Ovčar", igrani prvijenac Bakira Tanovića. Malo selo u Đakovštini, s tek 790 duša, raširenih je ruku i zaista otvorena srca dočekalo novu filmsku ekipu.

- Mislim da ne postoji niti jedno mjesto na svijetu koje bi nas bolje primilo od Gorjana. Ovdje smo sigurni, sretni, osjećamo ljubav na svakom koraku: od načelnika do zadnje bake koja s prozora gleda glumce koji su na tri tjedna okupirali njihovo mjesto. Svi smo im beskrajno zahvalni. Moram napomenuti da su nam u realizaciji filma značajno pomogli i grad Osijek, Osječko-baranjska županija, kao i Ministarstvo obrane RH - navodi Sedlar.

Niz javnosti zvučnih imena postalo je ambasadorima projekta "260 dana". Pjevač Dino Jelusić bio je prvi ambasador knjige, a koja ga je inspirirala za njegov album i pjesmu "Prošao sam sve". Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, podržao je snimanje filma jer se nada da će reći istinu o najvažnijem dijelu novije hrvatske povijesti, a koju će preko njega i svijet saznati. A da je riječ o "potrebnom filmu koji će toliko toga kazati o našem Domovinskom obrambenom ratu", uvjeren je proslavljeni hrvatski vaterpolist i Sedlarov prijatelj Dubravko Šimenc.

Do 1. rujna traje crowdfunding kampanja kojom se nastoji prikupiti tri milijuna eura za snimanje filma. Prikupljeno je dosad približno 2,6 milijuna eura.

