Naš mladi glazbenik nakon potresa: 'Molim vas da donirate koju kunu...'

Nakon uzlazne karijere posljednjih godina, dolazak koronavirusa i zagrebački potres nakratko su zaustavili J. R. Augusta koji je nakon sjajnih izdanja i koncerata uspio zanimanje “svoje” publike, poznavatelja i kritičara nastaviti prolaskom do šire publike i masovnih medija. Jedan od najboljih domaćih autora probio je i barijeru koja kod nas vječno razdvaja alternativu i srednju struju, a onda je došla korona. No, čak i u tom “šupljem” razdoblju Nikola Vranić postigao je u posljednjih nekoliko mjeseci nekoliko bitnih stvari. Pa i tri osvojena Porina, ne samo za najboljeg novog izvođača i za alternativni album godine već i u najprestižnijoj kategoriji “albuma godine”, kao prvi kojem je to kod nas uspjelo na engleskom jeziku.

Kao da ste predvidjeli nevolje, prošli tjedan pojavila se nova pjesma “Trouble”, suradnja s Joškom Klarićem iz benda Ischariotzcky, koju ste snimili još lani, prije korone i potresa?

– Da, napisali smo zajedno tu pjesmu i ne pomišljajući da će svijet pogoditi pandemija, a Zagreb još i potres. Godina 2020. je jako čudna i nestabilna, ali meni je donijela samo dobre stvari tako da je ne smijem kritizirati (smijeh). Bilo mi je zadovoljstvo surađivati s Joškom i njegovim bendom Ischariotzcky jer su svi sjajni ljudi i glazbenici, a Joško mi je u međuvremenu postao i jako dobar prijatelj.

Otkazali ste neke rasprodane nastupe zbog koronavirusa. Kako ste iskoristili ovo vrijeme? Budući da ste pasionirani ribič, je li “ribičija” pomogla u samoizolaciji? Jeste li dobili inspiraciju za pisanje pjesama u posljednja tri mjeseca i mir za svirku makar “sami sa sobom” na klaviru?

– Da, ribičija uvijek pomogne. Iako je i ona, u vrijeme kad smo gotovo cijele dane provodili zatvoreni, pala u drugi plan. Više sam šetao nego lovio ribe. Što se tiče izolacije i inspiracije, nekako te dvije stvari uvijek idu dobro zajedno, barem meni. Ja sam po prirodi vuk samotnjak tako da sam uživao u tom privilegiju. Cijele sam dane svirao, skladao, razrađivao ideje, završavao pjesme, albume... Baš mi je bilo lijepo.

U međuvremenu je objavljen i CD “Murky Waters (The EP Collection)” s jedanaest pjesama s tri vaša EP-ja koji su prethodili albumu “Dangerous Waters”. To je diskografski jako bitno izdanje jer sad publika ima još potpuniji uvid kako ste se autorski mijenjali?

– Baš tako, jako sam sretan zbog tog izdanja jer sam ga oduvijek tako i zamišljao. Nema ljepšega nego kada godinama nešto zamišljaš u svojoj glavi, a onda to napokon i postane nešto opipljivo, u mom slučaju CD ili vinil.

Zanimljivo, “Dangerous Waters” najprodavaniji je vinil u svibnju, CD izdanje je tjednima bilo najprodavanije domaće izdanje i još je pri vrhu. Sada je i Murky Waters” ušao među prvih deset po prodaji, pretpostavljam da to ne biste očekivali prije nekoliko mjeseci?

– Ne, naravno. To mi nikad nije palo na pamet. Oduvijek sam mislio da ću morati početi graditi karijeru vani zato što radim na engleskom jeziku, ali čini se da sam bio u krivu. Upravo tu gdje jesam oduvijek sam trebao i biti i raditi točno to što radim. Sad to osjećam i znam. Sve ostalo će doći s vremenom, siguran sam i uspjeh u Europi, a možda i u svijetu.

Prije mnogih u svijetu održali ste koncert bez publike u Hrvatskome glazbenom zavodu. Bilo je to netom prije potresa i prenosio se na streamingu. Kakvo je bilo to iskustvo s obzirom na to da ste početkom godine u Glazbenjaku imali rasprodan koncert s bendom i zborom, koji je sniman za blue-ray i DVD izdanje?

– To je bio jako čudan osjećaj. Nikad prije, a nadam se da više i neću, nisam svirao u takvoj verziji, na takav način, zbog takve situacije. Ali, kad sam vidio koliko je ljudi to pratilo i s koliko entuzijazma me Nina Romić zvala da dođem, jednostavno to nisam mogao propustiti. Naravno, sad mi je jako drago što sam to doživio. Doslovno tri dana nakon tog koncerta dogodio se potres i još ne mogu vjerovati da je bio tako jak i da je tako oštetio Zagreb, a posebno Hrvatski glazbeni zavod koji je nedavno bio obnovljen. Ovim putem molim sve one kojima je Hrvatski glazbeni zavod prirastao srcu da doniraju koju kunu kako bismo svi zajedno sudjelovali u njegovoj obnovi. Meni je to jedan od omiljenih koncertnih prostora i drago mi je što sam upravo tamo održao svoj najveći koncert do danas i da je zabilježen za sva vremena.

Ovog ćete ljeta svirati na festivalu EXIT, koji bi se trebao održati u kolovozu. Što još pripremate i kakvi su vam planovi za nastupe? Mjere su popustile, ali dolazi ljeto, imate li kakve planove? Hoće li se koncert u Vatroslavu Lisinskom, kako je predviđeno, održati na jesen?

–Ipak ne sviramo na EXIT-u zbog mnogobrojnih razloga, ali sam siguran da ćemo to napraviti sljedeće godine. Da, sad kad su mjere popustile, sve se vraća u normalu i svi žele da sviramo. Prvi koncert imamo već 20. lipnja na Samobor Jazz Festivalu, a već sljedeći dan, 21., na Svjetski dan glazbe, sviramo na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku zajedno s prijateljima i kolegama glazbenicima. Jako se svi veselimo tim koncertima jer nismo svirali od veljače. Lisinski je potvrđen za 15. listopada i pozivam sve one koji bi nas željeli čuti, a nisu to uspjeli dosad da zapamte datum i kupe na vrijeme ulaznice jer mislim da će taj koncert buknuti i brzo biti rasprodan.

Vaš vas diskograf Croatia Records odlično prati i očito shvaća s kim ima posla i kakve su mogućnosti suradnje s vama. Pretpostavljam da ste zadovoljni, imate li planove za iduća izdanja s obzirom na to da, koliko znam, imate puno pjesama koje možete tematski poslagati za iduće albume?

– Da, Croatia Records se pokazao kao pravi izbor za mene. Imam sjajan tim tamo i svi su jako kul. Najbolji pokazatelj mi je to što sam jako opušten u vezi sa svojom karijerom. Oni sad rade puno toga umjesto mene i tako mi ostavljaju više vremena za ono što bih ja i trebao raditi, a to je pisati pjesme. Zahvalan sam što sam prije pet, šest godina imao plodno razdoblje te sam napisao jako puno pjesama. Diskografu je uvijek drago kad može računati na novi materijal, a ja imam još dosta gotovih albuma u ladici koji čekaju da budu snimljeni i objavljeni. Svaki će album tematski biti donekle različit od prethodnog, imat će drugu priču i feeling. Veselim se svakom od njih.

Kad bi se na tržištu trebala pojaviti snimka iz Hrvatskoga glazbenog zavoda i u kojoj je fazi montaža i miks?

– Nisam siguran, ali mislim da jako brzo. Privodimo miks albuma kraju i jako sam zadovoljan kako je to ispalo. Taj će album biti pokazatelj kako zvučimo uživo na koncertima, a ujedinjuje oba moja objavljena albuma, “Dangerous Waters” i “Murky Waters”. Na tom live albumu, koji će se zvati “Live at Hrvatski glazbeni zavod”, naći će se i dvije nove, dosad neobjavljene pjesme kojima ću najaviti treći studijski album koji će se zvati “Still Waters”.

Sve ljubavi Severine Kojić: Neke je krila, a o drugima rado pričala